Atenção, governador!

Do Diário do Grande ABC



13/07/2023 | 09:30



O Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, trocou extraoficialme sua direção. Com as férias do médico infectologista Adilson Cavalcante, Helâine Balieiro assumiu temporariamente a superintendência da instituição de saúde. A troca de bastão, feita totalmente fora dos padrões administrativos exigidos por instituição de tamanha importância, expõe a interferência do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), nos destinos do equipamento mantido pelo governo paulista e gerenciado pela FUABC (Fundação do ABC) – Helâine está na folha de pagamento do Paço são-bernardense e, até onde se sabe, demonstra subserviência canina ao chefe! É preciso corrigir rotas.<EM>

Fossem Morando e o seu secretário Geraldo Reple Sobrinho gestores de reconhecida competência nos assuntos da saúde, a intromissão da dupla no Mário Covas seria menos preocupante. Entretanto, a péssima situação em que se encontra a rede são-bernardense, que só escapou do colapso graças a aporte de R$ 150 milhões feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), mostra que a influência dos dois é temerária – para não dizer nefasta. Para o bom funcionamento do atendimento aos pacientes da Região Metropolitana, é preciso que o Estado retome imediatamente a autonomia administrativa do hospital. Ou o Executivo paulista está disposto a pagar novamente a conta?

O improviso, a ingerência, a falta de transparência e o individualismo verificados na composição atual do comando de equipamento tão importante quanto o Mário Covas ajudam a explicar por que a situação da saúde em São Bernardo degringolou-se a ponto de, em seis meses, apresentar rombo de R$ 200 milhões, a despeito de possuir orçamento anual estimado em R$ 1,2 bilhão. Certamente o fato de os gestores de ambos serem os mesmos contribui decisivamente para o estado das coisas tanto em um ambiente quanto em outro. A ausência de um mínimo de planejamento é gritante. O resultado não poderia ser diferente – infelizmente para a população, que paga a conta de tanta ineficiência.