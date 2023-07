Opep mantém previsão para oferta de petróleo do Brasil em 2023, em 4 milhões de bpd

13/07/2023 | 08:59



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão para a oferta brasileira da commodity em 2023, em 4 milhões de barris por dia (bpd), conforme relatório mensal publicado nesta quinta-feira. A entidade trouxe, pela primeira vez, sua projeção para 2024, com expectativa de que a oferta brasileira cresça a 4,1 milhões de bpd.

A produção neste ano deve ser liderada pelo desempenho da extração nos campos offshore e pelo início da operação do navio-plataforma Anna Nery, na bacia de Campos. As novas extrações offshore anunciadas desde o começo do ano também têm sido fundamentais para o volume total de petróleo brasileiro, diz a Opep.

Para 2024, a Opep projeta aumento de produção nos campos de Mero, Búzios, Tupi, Eregrino e Itapu. São previstas novas atividades nos campos de Atlanta, Pampo-Enchova Cluster e Vida.