Dia Mundial do Rock: 10 filmes para assistir via streaming

13/07/2023 | 08:55



O Dia Mundial do Rock é comemorado hoje (13). Sendo um gênero musical cheio de apelo popular, o cinema e a TV costumam simpatizar com o tema – o que resultou em uma infinidade de grandes produções. Por isso, se você não tem ingressos para curtir um show, a dica é celebrar a data diretamente do conforto de sua casa, com filmes que exaltam o gênero. Confira!

1. Velvet Goldmine (1998) – Disponível em HBO Max

Na década de 1970, Brian Slade se torna o grande ícone do movimento glam rock. Mas o roqueiro não consegue lidar com a fama e decide forjar a própria morte – que é descoberta logo em seguida. Anos mais tarde, um jornalista inglês começa a investigar a carreira e o desaparecimento do artista.

2. Quase Famosos (2000) – Disponível em Star+

Um clássico para celebrar o Dia Mundial do Rock. Aqui, um fã consegue um trabalho na revista Rolling Stone, para acompanhar a banda Stillwater em sua primeira excursão pelos Estados Unidos. Porém, quanto mais ele se envolve com a banda, mais perde a objetividade e logo se vê fazendo parte do cenário rock nos anos 1970.

3. Alta Fidelidade (2000) – Disponível em Star+

Rob Gordon é proprietário de uma loja à beira da falência. Isso porque vende apenas discos em vinil. Azarado no amor e, ao mesmo tempo, uma enciclopédia sobre música, os caminhos da vida terminam por levá-lo a analisar suas escolhas e prioridades, fazendo com que se torne uma pessoa mais madura.

4. O Garoto de Liverpool (2009) – Disponível em Globoplay

Uma cinebiografia de John Lennon. O futuro beatle vive com os tios em Liverpool, Inglaterra. Após a morte repentina do tio, o garoto reencontra a mãe durante o funeral. É Julia quem apresenta-o à música popular e ao banjo, despertando no jovem Lennon o desejo de formar sua própria banda.

5. Sing Street (2016) – Disponível em HBO Max

Dublin, Irlanda, 1985. Conor é um jovem desiludido que tem um sopro de esperança ao conhecer Raphina. Disposto a conquistá-la, ele diz que tem uma banda de rock e a convida para estrelar o videoclipe. Com o convite aceito, agora o garoto precisa fazer com que o grupo exista de verdade.

6. Bohemian Rhapsody (2018) – Disponível em Star+

Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger e John Deacon mudam o mundo da música ao formar a banda Queen, durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante do vocalista começa a sair do controle, o grupo tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama com as vidas pessoais cada vez mais complicadas.

7. The Dirt: Confissões do Mötley Crüe (2019) – Disponível na Netflix

Outra cinebiografia para celebrar o Dia Mundial do Rock. Mötley Crüe foi responsável por dar rosto ao glam metal – vertente que, até então, não era muito bem-vista pelo público. Vivendo no ápice do estrelato nas décadas de 1980 e 1990, seus membros aproveitaram todo o glamour de ser um rockstar, incluindo os momentos mais improváveis.

8. Rocketman (2019) – Disponível em Star+

A trajetória de como o tímido Reginald Dwight se transformou em Elton John. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, sua história de vida é contada por meio da releitura das músicas do superstar, incluindo a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin e o empresário e ex-amante John Reid.

9. Metal Lords (2022) – Disponível na Netflix

Cansados de serem os excluídos, Hunter e Kevin fazem uma mudança radical. Os dois decidem formar uma banda de heavy metal para vencer o festival da escola e conquistar a admiração de todos.

10. Elvis (2022) – Disponível em HBO Max

A última sugestão para o Dia Mundial do Rock é a cinebiografia de Elvis Presley. O filme acompanha décadas da vida do artista e sua ascensão à fama, sempre fazendo um paralelo entre o relacionamento do cantor com Coronel Tom Parker, seu empresário – e algoz.