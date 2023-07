Denúncias de violência contra crianças e adolescentes crescem 202% na região

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



13/07/2023 | 08:29



Atualizada às 9h27

No dia em que o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) completa 33 anos, os dados de violência na região revelam os desafios para manter a proteção dos jovens. O número de denúncias de violações a esse público cresceu 202% em três anos nos municípios do Grande ABC. As notificações passaram de 554 no primeiro semestre de 2020 para 1.673 no mesmo período deste ano, segundo informações do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. As queixas englobam todos os tipos de agressões contra os menores, como físicas, psicológicas, de liberdade, entre outras.

Os impactos da pandemia da Covid-19 podem estar relacionados com o expressivo aumento durante o período. O ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-presidente do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), Ariel de Castro Alves, explica que as crises econômica e social, que atingiram o Brasil nos últimos anos, agravaram os episódios de violência contra os menores.

“As crianças ficaram mais confinadas em casa, longe das escolas, e próximas das violências doméstica e comunitária. Após o retorno às aulas, no pós-pandemia, tivemos o aumento de denúncias dos casos que ficaram represados durante o período. A ampliação de violações, principalmente de negligência, ocorreu por conta do aumento da extrema pobreza no País e pelo desmonte de programas sociais, principalmente no Grande ABC. Muitos pais perderam seus empregos, e sem fonte de renda houve aumento da fome e dos problemas com moradia, onde muitas famílias foram despejadas e passaram a viver nas ruas, agravando ainda mais a garantia de direitos dos jovens”, esclarece.

O especialista revela preocupação no acompanhamento das denúncias realizadas nos órgãos oficiais. Segundo afirma Alves, com base em relatórios publicados em 2020, apenas 15% das queixas foram acompanhadas naquele ano. “Infelizmente, sabemos que muitas das denúncias não são investigadas, e se de fato as providências sobre as agressões foram tomadas, com as vítimas protegidas e os agressores punidos”, diz.

O ECA, sancionado pela Lei de número 8069, em 1990, passou a reconhecer, oficialmente, crianças (até doze anos incompletos) e adolescentes (de doze a 18 anos) como sujeitos de direitos. Para o chefe do Programa de Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), Mário Volpi, este princípio é um dos mais importantes do marco legal.

“A sociedade brasileira é muito heterogênea, desigual, com grande número de pessoas excluídas na pobreza, e as famílias vivem o impacto desta situação. O poder público precisa avançar no seu compromisso de assegurar os direitos da população. Há uma parte da sociedade que insiste numa visão perversa achando que as crianças são objeto da manipulação dos adultos. Só existe desenvolvimento integral se a criança for tratada como sujeito, como cidadão e não como objeto ou propriedade dos adultos”, pontua o coordenador.

AVANÇOS E DESAFIOS DO ECA

Nas últimas três décadas, o estatuto, que se tornou referência para outros países, registrou significativos avanços. Como parte do progresso do ECA, os especialistas pontuam a diminuição da mortalidade infantil no País - por conta da obrigatoriedade da vacinação na infância -, redução do trabalho infantil, maior acesso às escolas, criação de órgãos especializados, como os conselhos tutelares e varas da infância e juventude, programas sociais, investimentos públicos em diferentes áreas.

Apesar dos avanços, os desafios na proteção e garantia de direitos dos menores ainda são muitos. “A violência, a baixa cobertura vacinal, a exclusão escolar, a pobreza em suas múltiplas dimensões e o racismo são as principais violações de direitos que impedem as crianças e adolescentes de desenvolverem todo seu potencial. Em 1990 falava-se em cinco adolescentes assassinados por dia no País. Os dados mais recentes mostram uma média de mais de 20 jovens mortos diariamente, numa revelação trágica do racismo escancarado e impune. Em números absolutos o Brasil é o país que mais mata adolescentes no mundo”, aponta Mário Volpi, coordenador da Unicef.

Na região, o coordenador do Projetos e Meninos e Meninas de Rua, Marco Antônio da Silva, denuncia a invisibilidade de proteção, assegurada pelo ECA, a diferentes grupos étnicos e sociais. “Mesmo com os progressos, o estatuto ainda não conseguiu alcançar importante parcela da infância e da juventude do Brasil, entre esses jovens estão os que vivem em situação de rua, com algum parente encarcerado, que pertence à comunidade LGBTQIA +, indígenas, adolescentes em medidas socioeducativas ou em acolhimento institucional. Essas políticas públicas ainda não chegaram com a qualidade e a eficácia para as crianças invisibilizadas”, finaliza.

CELEBRAÇÃO

O bloco Eureca (Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente), vai às ruas hoje, em São Vicente, no Litoral Sul. O tradicional desfile, promovido pelo Projeto Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo, ocorre desde 1992, e é a maior manifestação popular em defesa do estatuto no Brasil.

Ao todo, 120 pessoas da região, entre crianças, adolescentes e organizadores, vão até a Baixada Santista celebrar o marco legal. Com o tema Contra o Genocídio das Várias Infâncias! Será Que Eu Posso Contar Com Você?, o samba-enredo provocativo denuncia o extermínio das várias infâncias, realizado nos últimos quatro anos, conforme define o coordenador do projeto, Marco Antônio da Silva.

Neste ano, o desfile ocorre em quatro locais, a primeira apresentação foi realizada em fevereiro, no município são bernardense, a segunda será nesta quinta-feira, e as demais devem ocorrer na Capital, nos bairros de Sapopemba e Grajaú. Segundo Markinhos, a ideia é expandir as apresentações para que os jovens e os movimentos sociais dessas áreas possam celebrar o ECA, e lutar pela garantia de mais direitos.