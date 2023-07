Morando recebe Republicanos de brinde

Da Redação



13/07/2023 | 07:00



Não foi só o aporte de R$ 150 milhões que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), recebeu do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Não bastasse ser premiado com volumoso recurso financeiro para cobrir o rombo por má administração da área da Saúde, Morando ganhou de brinde o diretório do Republicanos em São Bernardo. Três dias depois da solenidade oficial, com a presença de Tarcísio, Morando anunciou que seu secretário de Obras, Luciano Eber, será presidente do Republicanos da cidade. A situação causa mais um embaraço ao governador, que preza sua imagem por ser um cara técnico – agora, além da questão financeira, ele está partidariamente vinculado a uma figura que tem atuação para lá de questionável em um setor sensível da Prefeitura. E também gera desconforto no deputado federal Marcos Pereira, líder nacional do Republicanos, que também cola sua imagem à de Morando.

Risco na Caixa – 1

Em busca de estabelecer uma governabilidade mais tranquila no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu oficialmente as negociações com partidos do chamado Centrão e esses debates podem resultar na saída de um nome da região do primeiro escalão em Brasília. A presidência da Caixa entrou no pacote de conversas com lideranças partidárias e, dessa forma, Maria Rita Serrano, que foi vice-prefeita de Rio Grande da Serra e presidiu o Sindicato dos Bancários do ABC, pode deixar o comando do banco estatal.



Risco na Caixa – 2

Entretanto, essa movimentação já tem gerado apreensão pela instabilidade econômica que uma troca desse porte e em tão pouco tempo pode gerar. A comparação é com grandes bancos – nacionais e internacionais –, que raramente fazem trocas no comando porque ativos desse tipo de empresa são estabilidade e previsibilidade. Caso o Centrão ganhe a queda de braço e Rita deixe a Caixa, estabilidade e previsibilidade estarão longe da estatal.



Reunião

Prefeito em exercício de Santo André, Luiz Zacarias (PL) se encontrou com o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, um dos principais dirigentes do PL. Segundo Zacarias, o debate girou em torno de investimentos para a cidade. “Essa é a boa política. Feita de forma honesta, transparente e intensa, sempre buscando caminhos para ajudar a melhorar a vida das pessoas.”



Balanço

Pré-candidato a prefeito de São Bernardo, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) se reuniu nesta semana com toda a bancada de parlamentares do partido para fazer um balanço do semestre para a legenda, agradecer o empenho dos nomes da sigla e projetar o futuro.



Definição

O Psol de São Bernardo deliberou que terá candidato próprio na eleição do ano que vem. Por enquanto, três nomes estão na lista de potenciais prefeituráveis: Anderson Dalécio, dirigente do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra) do Grande ABC, da ativista LGBTQIA+ Neon Cunha e de Choco, militante da legenda na cidade.



Presença na região

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Geraldo Alckmin (PSB) estará no Grande ABC nesta sexta-feira. Ele participa de ato na Mercedes-Benz, em São Bernardo.



Nada como uma lupa

A Prefeitura de São Bernardo agiu rápido, após ordem da Justiça do Trabalho, e retirou as câmeras que tinham sido instaladas nos vestiários feminino e masculino do HC (Hospital de Clínicas) no começo do mês. A medida foi denunciada pelo Diário na edição de segunda-feira, a determinação do juiz, em liminar que atendeu a pedido do SindSaúdeABC – sindicato da categoria na região –, foi expedida anteontem e ontem os equipamentos já não incomodavam mais os trabalhadores. Se adotasse o mesmo estilo ágil em relação à crise na saúde, provavelmente os usuários da rede municipal não estivessem reclamando e sofrendo tanto.