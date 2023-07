Médica não vinculada tem gerido Hospital Mário Covas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/07/2023 | 07:00



O diretor-geral do Hospital Estadual Mário Covas, Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante, tirou férias e tem sido, extraoficialmente, substituído por uma funcionária que não integra os quadros do equipamento, em Santo André.



Helâine Balieiro de Souza tem, desde o começo da semana, tem respondido pelo comando da unidade de saúde, a despeito de possuir vínculo em outro equipamento.



Ex-secretária de Saúde de São Caetano, Helâine está vinculada ao Complexo de Saúde de São Bernardo, unidade gerenciada pela FUABC (Fundação do ABC). Ela também aparece na folha de pagamento da Prefeitura de São Bernardo, sob comando de Orlando Morando (PSDB), dentro da Secretaria de Saúde.



O Diário apurou que Helâine já tem conduzido reuniões técnicas com a equipe do Hospital Mário Covas – algumas delas ao lado de Adilson Cavalcante e sido apresentada como substituta temporária dele no período de descanso. Ontem, inclusive, ela esteve à frente de uma reunião às 9h30. Essa transmissão foi feita de forma extraoficial até porque, publicamente, nenhum ato administrativo foi assinado comunicando a mudança.



Helâine está nos quadros do governo Morando desde setembro de 2017 e foi levada por Geraldo Reple Sobrinho, curiosamente, ex-superintendente do Hospital Mário Covas. Em São Bernardo, ela é diretora do departamento de proteção à saúde e vigilância.



Por estar nos dois órgãos públicos, ela acumula salários. Em São Bernardo, seu vencimento é de R$ 19.207,03. Na FUABC, seus vencimentos são de R$ 10.169,70. Ou seja, ela recebe, mensalmente, R$ 29,4 mil por estar nos dois postos de trabalho.



Em nota, a FUABC informou que Helâine Balieiro “é membro do Conselho Curador da Fundação do ABC – órgão máximo de deliberação da entidade – e atualmente integra uma Comissão de Apoio à Gestão do Hospital Estadual Mário Covas, nomeada e designada por Portaria da Presidência da FUABC que entrou em vigor na data de 3 de julho de 2023”. “O trabalho executado pela Sra. Helâine nesta Comissão não causa qualquer prejuízo às suas atividades profissionais”.



A FUABC negou que Helâine esteja substituindo Cavalcante, mas reconheceu que a comissão na qual a médica está inserida tem dado “apoio” nos trabalhos do Mário Covas. “Entre as principais atribuições da equipe que compõe esta comissão está o apoio à gestão do equipamento de saúde com foco no cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão do Hospital Estadual Mário Covas junto ao Governo do Estado, a partir do acompanhamento integral de resultados, ações de melhorias e eventuais ajustes que contribuam com o aperfeiçoamento assistencial e administrativo da unidade de saúde. O prazo para consolidação dos relatórios finais desta Comissão é de 60 dias”, diz, em nota.