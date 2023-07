Grupo Samba do Povo, da região, organiza Arraial Julino e solidário

Da Redação



12/07/2023 | 20:15



O grupo Samba do Povo, nascido no Grande ABC, realiza no domingo (16) o 1º Arraial Julino.



A banda surgiu em encontros musicais no Tênis Clube de Santo André e já acompanhou diversos artistas renomados como Chrigor, Salgadinho, Netinho de Paula, Dudu Nobre e Xande de Pilares. Anualmente, tem a tradicional "Feijoada do Samba do Povo", evento musical e gastronômico esse ano, conta com seu primeiro Arraial Julino.



“Sempre foi um sonho fazer uma festa típica, adoramos essa mistura bem brasileira de samba, forró e sertanejo e esse ano vamos poder realizar esse sonho!”, diz Guinter, percussionista e vocalista do grupo Samba do Povo.



A Festa acontecerá na Chácara dos Servidores Públicos de Mauá, que terá seus portões abertos das 12h às 21h, com barracas de comidas típicas onde os clientes poderão degustar de pratos doces e salgados.



Além disso, o evento terá apresentações musicais do grupo de forró Luarada Brasileira, DJ Lello, a sertaneja Manuela Mello e claro, o anfitrião da festa, o Samba do Povo.

O ingresso antecipado está disponível no Instagram do Samba do Povo (@sambadopovo) e quem puder colaborar contamos com a doação de 1kg de alimento não perecível em prol do Instituto Dona Cleusa de Santana Alves.

Sobre o Instituto

Sem fins lucrativos, o Instituto foi fundado em 2006 por um grupo de amigos que sonhavam com um mundo de oportunidades. Dedica-se hoje às atividades e programas, projetos e planos de ação, por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros. Incentivando a inclusão social da população local, nas áreas de cultura, educação, cidadania e esporte.

O Instituto Mauá de Responsabilidade Social está localizado na Av. Hermínio Pegoraro, nº 807 – Jardim Itapark – Mauá – SP.

SERVIÇO

Arraial Julino do grupo Samba do Povo

Chácara dos Servidores Públicos de Mauá

Rua Alonso Vasconcelos Pacheco, 1593 - Mauá - SP