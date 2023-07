Escola Livre de Dança de Santo André abre inscrições para cursos de formação em dança

Da Redação



12/07/2023



A Escola Livre de Dança (ELD) de Santo André está com inscrições abertas para uma variedade de cursos a partir desta quarta-feira, dia 12. Os interessados poderão se candidatar para a Formação Intensiva em Dança, o Núcleo de Prática e Pesquisa, bem como os Núcleos Preparatórios para Adolescentes e Crianças.

As informações e inscrições para cada um dos cursos estão disponíveis na plataforma CulturAZ. Detalhes sobre a Formação Intensiva podem ser encontrados no link http://acesse.santoandre.br/FormacaoELD. Já informações sobre os cursos do Núcleo de Prática e Pesquisa podem ser acessadas no endereço http://acesse.santoandre.br/NucleoPesquisaELD.

Para se inscrever no Núcleo Preparatório para Adolescentes, os interessados devem acessar o link http://acesse.santoandre.br/NucleoPrepELDA. Já as inscrições para o Núcleo Preparatório Infantil podem ser feitas por meio do endereço http://acesse.santoandre.br/NucleoPrepELDI. Para ambos os núcleos, o formulário de inscrição está disponível via Google Forms.

A Formação Intensiva destina-se a indivíduos com idade mínima de 17 anos. Com duração de três anos, o curso tem como objetivo promover a autonomia e o desenvolvimento profissional dos estudantes no campo da dança, aprofundando e ampliando seus conhecimentos práticos e teóricos nessa forma de expressão artística. O programa inclui uma variedade de disciplinas oferecidas diariamente ao longo dos três anos, abrangendo desde anatomia experencial e teorias da dança até criação coreográfica e história da dança. Serão oferecidas 30 vagas para este curso.

Os candidatos inscritos passarão por um processo seletivo presencial, composto por três etapas: uma aula prática com dinâmicas e exercícios de dança, um exercício de criação e uma entrevista. O resultado final será divulgado no dia 4 de agosto, por meio da plataforma CulturAZ.

O Núcleo de Prática e Pesquisa oferece quatro cursos para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Todos eles são fundamentados em uma pedagogia crítica e investigativa, desenvolvendo práticas corporais e a exploração de poéticas da dança como base de aprendizado nessa linguagem. Os cursos oferecidos pelo Núcleo incluem Movimento 1 - Práticas do Invisível, que combina práticas orientais e dança contemporânea; Movimento 2 - Dança e Prana, uma interseção entre yoga e dança contemporânea; Movimento 3 - Dramaturgias do Corpo (curso teórico); Movimento 4 - Corpo Terremoto; e Movimento 5 - Corpo Episteme (curso de aperfeiçoamento para alunos que já tenham frequentado pelo menos um ano de aulas em outro curso do Núcleo de Prática e Pesquisa).

Os Núcleos Preparatórios são direcionados a adolescentes e crianças. O Núcleo Preparatório para Adolescentes oferece formação para jovens com idade entre 13 e 17 anos, dividido em duas turmas: Fundamental - Sons do Corpo, voltado para adolescentes de 13 a 14 anos, e Elementar - Escrever Danças, Mover Palavras, destinado a jovens de 15 a 17 anos. Serão disponibilizadas 30 vagas para cada turma.

Já o Núcleo Preparatório Infantil oferece cursos para crianças com idade entre 7 e 12 anos, também divididos em duas opções: Pré Dança - Jogos para Dançar, para crianças de 7 a 9 anos, e Iniciação à Dança - Desenhos do Corpo, para crianças de 10 a 12 anos. Existe uma semana de vivência e adaptação para os cursos do Núcleo de Prática e Pesquisa, bem como para o Núcleo Preparatório para Adolescentes e o Núcleo Preparatório Infantil.

A ELD - Escola Livre de Dança é um projeto da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André que desenvolve atividades no campo da dança desde 2000. Em 2004, foi iniciada a primeira turma de formação em dança contemporânea. Os cursos da ELD têm como objetivo estimular a prática e a pesquisa da linguagem da dança, oferecendo um percurso formativo estruturado para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos e práticas nesse campo.