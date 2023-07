Petrobras indica interesse na aquisição da Braskem

Nilton Valentim

12/07/2023 | 19:03



A Petrobras solicitou acesso à contabilidade da Braskem, dando início ao processo conhecido como due diligence (análise profunda), sinalizando ao mercado a intenção assumir o controle acionário da empresa. Atualmente, a Novonor, antiga Odebrecht tem 38% das ações, enquanto a Petrobras é dona de 36%.



Pelo comunicado emitido pela petrolífera, a ação se desenvolve “conforme regras previstas no Acordo de Acionistas da Braskem assinado entre Petrobras e Novonor S.A., para eventual exercício de tag along (direito de ir) ou de direito de preferência, na hipótese de alienação das ações detidas pela Novonor S.A. na companhia”.



Pedro Silva, CEO da Athros Auditoria e Consultoria, explica que trata-se da realização de uma grande auditoria para avaliar “riscos de natureza tributária, ambientais e das mais diversas áreas. E esse procedimento normalmente se inicia quando há interesse na aquisição da participação societária da empresa que é objeto da due dilligence. O que significa que, apesar de a Petrobras tentar desconversar e dizer que não há interesse imediato na participação que a Novanor possui na Braskem, esse passo mostra que há sim interesse efetivo na compra”, afirma.



Segundo Silva, a Novanor ofereceu a participação na Braskem como garantia de empréstimos bancários, que agora estão vencendo. “Ela tem de gerar caixa para fazer estes pagamentos, e a Petrobras é um player de interesse nessa aquisição. E esse passo deixa isso mais explícito. Ninguém vai iniciar este procedimento, que é trabalhoso, custoso sem ter a intenção de compra”. pontua.



Esta é a segunda due diligence que ocorre na Braskem neste mês. No dia 4 foi iniciado o processo comandado pela Unipar, que também possui unidade no Grande ABC, visando a aquisição indireta do controle acionário da Braskem. Em comunicado, a Unipar informou que “este era um passo necessário para o seguimento do processo – a partir de agora, a Unipar e seus assessores darão início às análises necessárias e negociações remanescentes para a apresentação de uma possível proposta vinculante”.



Em comunicado direcionado à Unipar, a Novonor sinalizou que as condições apresentadas – em proposta formulada em 10 de junho – atendem aos seus interesses, bem como de suas partes envolvidas.



Além da Unipar e Petrobras, existem fundos de investimentos interessados na Braskem.