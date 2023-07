MP marca reunião para tratar falta de neuropediatras em S.Bernardo

Da Redação



12/07/2023 | 18:43



A promotora Mariana Maris Lessa, da 13ª Promotoria de Justiça de São Bernardo, marcou para esta quinta-feira reunião com o vereador Julinho Fuzari (PSC) a respeito da representação feita pelo parlamentar sobre a falta de neuropediatras na rede municipal.

O encontro, por chamada de vídeo, vai tratar de um gargalo existente na rede de saúde de São Bernardo e que, por consequência, tem trazido problemas para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O Diário tem mostrado que a falta de neuropediatras no sistema municipal causa represamento de laudos e avanços na concessão de políticas públicas para os autistas.

“Será importante que o Ministério Público entre nesta pauta com a gente porque há um problema muito sério na rede de Saúde de São Bernardo. Uma instituição como o Ministério Público vem reforçar nossa luta”, considerou Julinho.

No fim do mês passado, Julinho esteve pessoalmente na sede do MP em São Bernardo para averiguar o andamento das representações. “As mães das crianças autistas continuam aguardando por consultas e tratamentos para os seus filhos, em uma cidade com orçamento maior entre as cidades do Grande ABC e um dos maiores orçamentos entre as cidades do país”, citou.