Zé Celso: 7º dia de morte do dramaturgo terá missa e homenagem de Fernanda Montenegro

12/07/2023 | 18:54



Nesta quinta-feira, 13, sétimo dia da morte de Zé Celso, serão realizadas algumas atividades em homenagem ao dramaturgo em São Paulo. O anúncio foi feito nesta quarta, 12, na página do Teatro Oficina no Instagram, por meio de um vídeo da atriz Fernanda Montenegro, que relembra o amigo com belíssimas palavras.

"No mistério que é a vida, ao plantar uma árvore nesse nosso chão, acho que ao se enraizar, ela alcança o sagrado. Esta árvore simboliza, eu acho, a nossa cultura, nesse espaço que está aqui, diante de nós. Simboliza o Oficina. Esta árvore, viu Zé, esta árvore é você", disse a veterana.

Para dar início as atividades, às 16h, será lavada a calçada do Teatro Oficina, seguida de plantio do ipê-menino, com a presença de Fernanda Montenegro e da filha, a atriz Fernanda Torres.

Além dessas homenagens, A Queda Céu, última peça em que o dramaturgo estava trabalhando, vai ganhar uma leitura aberta ao público nesta quarta, às 19h, no Sesc Avenida Paulista.

Serviço:

Evento: Será lavada a calçada do local, seguida de plantio do ipê-menino

Horário: 16h

Local: Teatro Oficina - Rua Jaceguai 520, São Paulo

Evento: Acontece a missa de 7º dia de Zé Celso

Horário: 19h30

Local: Igreja Nossa Senhora da Achiropita - Rua 13 de Maio, no Bixiga

Evento: Apresentação do espetáculo Go Back Torqu4to

Horário: 20h

Local: Teatro Oficina - Rua Jaceguai 520, São Paulo

Morte de Zé Celso

Ator, diretor, dramaturgo e militante das artes e da política, Zé Celso Martinez Corrêa morreu aos 86 anos, em 6 de julho, depois de sofrer graves queimaduras em um incêndio na manhã do dia 4, no seu apartamento, no bairro do Paraíso, em São Paulo, onde vivia com o marido, o ator Marcelo Drummond.