Jojo Todynho ouve gritos e tenta apartar briga mas descobre que a situação era outra; entenda

12/07/2023 | 18:10



Jojo Todynho está curtindo um cruzeiro pelos Estados Unidos e compartilhando todos os seus perrengues chiques nas redes sociais. Na madrugada desta quarta-feira, dia 12, a cantora contou que escutou alguns gritos no quarto ao lado do seu e, pensando em briga, decidiu investigar a situação com as amigas.

Entretanto, quando a porta do quarto abriu, Jojo descobriu que a situação se tratava de um momento íntimo animado entre o casal de vizinhos que dividia parede com a funkeira.

- A gente foi no quarto dos outros, porque achamos que o cara estava batendo na mulher. Mas não..., contou Jojo em seu Stories.

A estudante de Direito ainda contou que, depois dessa situação, decidiu tomar um pouco de tequila com suas amigas para esquecer a cena que acabou de presenciar.

- Depois dessa, eu tenho que apagar. O cúmulo da humilhação, do lado do meu quarto. E eu achando que era briga.