Kevin Costner estaria buscando vingança contra ex-esposa após divórcio: - Ele quer humilhá-la

12/07/2023 | 17:11



Nem sempre os problemas no relacionamento dos famosos, inclusive os divórcios turbulentos, ficam escondidos da mídia, e acabam causando uma grande polêmica nas redes sociais. Desta vez, o alvo do bafafá é a separação de Kevin Costner com a ex-esposa Christine Baumgartner.

O ator e a designer de bolsas estavam casados desde 2004, entretanto, em maio deste ano, Christine pediu o divórcio. Mas, por conta de um acordo pré-nupcial, a famosa precisa desocupar a mansão que viveu desde que se casou com o astro.

Apesar de cumprir com o combinado estabelecido, Christine Baumgartner pediu mais tempo à Justiça para sair da casa, já que quer que as crianças não sofram tanto com a mudança abrupta. Porém, segundo o Daily Mail, Kevin não está interessado em esperar muito mais.

A fonte, que alegou ser próxima da designer, revelou que o artista está querendo se vingar da ex-amada por terminar o relacionamento de 18 anos. Segundo ele, Costner só está pensando em si mesmo.

- Ele quer humilhá-la. Não se trata da casa, mas de tornar a vida de Christine um inferno por ela ter realmente se divorciado. Christine disse que não ficaria surpresa se Kevin a escoltasse para fora da propriedade pela polícia. Foi Christine quem quis fazer essa transição o mais pacífica possível para o bem das crianças. Kevin fez o completo oposto. Ele não está pensando nas crianças, em como isso é traumatizante.

Eita!