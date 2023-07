Morre a ex-chacrete Índia Potira, aos 76 anos de idade

12/07/2023 | 17:11



Triste notícia! Morreu, aos 76 anos de idade, a ex-chacrete Índia Potira. A informação foi divulgada por amigos e familiares nas redes sociais na última terça-feira, dia 11.

Índia lutava alguns anos contra um câncer, e deixou duas filhas, três netos e três bisnetos. O velório aconteceu nesta quarta-feira, dia 12, no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Vale pontuar que Potira fez parte do Cassino do Chacrinha e dividiu o posto de chacrete com Rita Cadillac, Estrela Dalva e Vera Furacão. índia ficou no programa de 1970 a 1978.

Em 2014, Índia concedeu uma entrevista ao Domingo Show e abriu o jogo sobre a sua vida. Na época, ela contou que foi afastada do trabalho por conta do câncer:

Olha, em 2010 eu tive um câncer, fiquei sem cabelo, caiu tudo, tirei um seio. Fiz quimioterapia. Foi brabo.