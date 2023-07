Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos em clima de intimidade durante gravação de série

12/07/2023 | 17:11



Não é de hoje que os fãs estão desconfiando de um possível affair entre Bruna Marquezine e João Guilherme, né? Aos poucos, os dois são vistos juntinhos com maior frequência - e intimidade!

Na madrugada da última terça-feira, dia 11, o jornal Extra flagrou os atores nas gravações da série O Amor Da Minha Vida, que acontecia na Cinelândia, Rio de Janeiro.

De acordo com o veículo, Bruna e João pareciam bem íntimos dentro e fora de cena, trocando olhares e conversando no pé do ouvido até as quatro horas da manhã. Ui!