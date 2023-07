Mulher que saiu de festa acompanhada de Pedro Scooby se pronuncia: - Uma simples carona

12/07/2023 | 16:11



O que era para ser uma noite de curtição acabou se tornando uma grande polêmica envolvendo Pedro Scooby. O surfista marcou presença na festa de Vini Jr., mas acabou virando assunto nas redes sociais ao sair acompanhado da comemoração. Na foto compartilhada, o ex-BBB teria saído do local com ela.

Entretanto, Larissa Dalpasquale decidiu acabar com os boatos de uma vez por todas e usou as redes sociais para se pronunciar. Através dos Stories, a arquiteta revelou que apenas pegou uma carona com o surfista, já que o carro do outro amigo estava cheio. Além disso, ela aproveitou para falar que apesar do clique só flagrar os dois, outras pessoas também estavam no local.

- Gente, que loucura é essa. Acabei de acordar com esse caos, eu não tô entendendo nada. Por causa de uma simples carona, que pegaram um trechinho do vídeo em que aparece só nós dois andando. Mas todos os nossos amigos estavam atrás, a gente saiu todo mundo junto da festa. E eu só peguei carona com o Pedro e outro amigo nosso porque o carro do meu outro amigo estava cheio. Uma simples carona e vocês estão criando situações que não existem.

Por fim, ela confessou que nada aconteceu entre eles, e pediu para que os internautas respeitassem Cintia Dicker:

- Eu não fiquei com ninguém, não aconteceu nada. A internet não dá mais. Vocês afirmam coisas que não existem e tão aqui atacando todo mundo.

Vale lembrar que Pedro Scooby também usou as redes sociais para negar qualquer envolvimento com Larissa. Eita!