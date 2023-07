Veja a lista completa de indicados ao Emmy Awards 2023!

12/07/2023 | 16:11



Nesta quarta-feira, dia 12, saiu a lista completa dos indicados ao Emmy Awards 2023, a principal premiação da televisão norte-americana. Entre as categorias técnicas - que são anunciadas em um evento separado - e principais, Succession lidera a lista com 27 indicações e a empresa HBO acumula 74 indicações no total!

A premiação está prevista para acontecer em 18 de setembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos, entretanto pode ser adiada devido à greve dos roteiristas.

Confira a lista de indicados:

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

Andor

Better Call Saul

The Crown

A Casa do Dragão

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

Jeff Bridges

Brian Cox

Kieran Culkin

Bob Odenkirk

Pedro Pascal

Jeremy Strong

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

Sharon Horgan

Melanie Lynskey

Elisabeth Moss

Bella Ramsey

Keri Russell

Sarah Snook

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

A Maravilhosa Sra. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wandinha

MELHOR ATOR EM SÉRIE CÔMICA

Bill Hader

Jason Segel

Martin Short

Jason Sudeikis

Jeremy Allen White

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE CÔMICA

Christina Applegate

Rachel Brosnahan

Quinta Brunson

Natasha Lyonne

Jenna Ortega

MELHOR MINISSÉRIE OU ANTOLOGIA

Treta

Dahmer: Um Canibal Americano

Daisy Jones & the Six

A Nova Vida de Toby

Obi-Wan Kenobi

MELHOR TELEFILME

Dolly Parton's Mountain Magic Christmas

Orgulho & Sedução

Abracadabra 2

O Predador: A Caçada

Weird: The Al Yankovic Story

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Taron Egerton

Kumail Nanjiani

Evan Peters

Daniel Radcliffe

Michael Shannon

Steven Yeun

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Lizzy Caplan

Jessica Chastain

Dominique Fishback

Kathryn Hahn

Riley Keough

Ali Wong

MELHOR PROGRAMA DE COMPETIÇÃO

The amazing Race

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

MELHOR TALK SHOW

Daily show with Trevorr Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

The Problem with Jon Stewart