?Excluo 99% das opiniões alheias?, diz Bruna Biancardi sobre se afastar da internet na gravidez

12/07/2023 | 15:50



A influenciadora Bruna Biancardi falou sobre saúde mental, desejo de ser mãe e a escolha do nome da filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, nesta quarta-feira, 12. Ela, que chegou a ficar um período afastada da internet após uma postagem em que o jogador assumiu ter a traído durante a gestação, disse que ainda tenta se manter longe das redes sociais.

"Tento ficar o mínimo possível na internet e passar mais tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto", comentou Bruna em entrevista à Vogue. "Conselhos também só escuto de quem importa para mim. Dessa forma, já excluo 99% das opiniões alheias", completou.

A influenciadora relatou que a gravidez foi planejada e que havia feito exames para verificar sua saúde e fertilidade. Ela tinha receio de que o fato de ter usado anticoncepcionais por muitos anos fosse afetar os planos, o que não aconteceu.

Bruna ainda falou sobre o desejo de ser mãe, que a acompanha desde jovem. "Meu maior sonho sempre foi ser mãe", disse.

A influenciadora também contou que o nome da filha foi sugerido durante uma reunião em família no Dia das Mães. "A minha prima sugeriu Mavie, explicou o significado e todos acharam um nome muito especial. A partir desse momento, não conseguimos mais pensar em nenhum outro. Se o bebê fosse um menino, ainda não teríamos um nome", afirmou.

O nome foi confirmado por Bruna após o chá que revelou o gênero da bebê no final de junho através das redes sociais. Durante a celebração, Neymar se empolgou e acabou deixando escapar que a filha se chamaria Mavie.