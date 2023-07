Smartphone roubado ou perdido? Saiba tudo o que precisa fazer

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/07/2023 | 15:55



Saber o que fazer para localizar ou bloquear um smartphone roubado ou perdido é muito importante. Isso porque há diversas maneiras de outra pessoa invadir seus dados, como senhas, mensagens, fotos e aplicativos de banco.

Pensando nisso, a empresária e especialista em tecnologia Michelle Menhem, explica sobre alguns métodos para localizar seu celular. “Algumas marcas criaram ferramentas e funções que permitem rastrear o telefone, mas é necessário validar as configurações antecipadamente. Por exemplo, a Samsung oferece um serviço próprio chamado ‘Buscar Meu Telefone’, que é similar ao do Google. A Apple também tem o ‘Buscar iPhone’ e a função ‘Enviar Última Localização’”, comenta a sócia-proprietária da Tech Channel.

Segundo a especialista, o processo é bem simples. No caso de telefones Samsung, basta acessar as configurações, tocar em “Segurança e privacidade” e clicar em “Buscar meu telefone”. Após esses passos você precisa se conectar em uma conta Samsung e ativar as opções de segurança, “Desbloqueio remoto” e “Enviar a última localização”. Já no dispositivo Apple, no próprio site da marca tem um tutorial sobre como localizar e bloquear seu smartphone roubado ou perdido.

Michelle esclarece que essas são algumas das opções para você poder encontrar seu smartphone ou ao menos saber a última localização do aparelho enquanto ele estiver ligado. “Caso localize seu celular, não vá diretamente ao local marcado. Faça um Boletim de Ocorrência em uma delegacia ou no site da Polícia Civil do seu estado”, alerta.

Mas, quando todas as alternativas de localização estiverem esgotadas e você desejar bloquear de vez seu dispositivo, tenha em mãos o número do IMEI, ligue para a operadora e acione a opção perda ou roubo do aparelho. “É importante anotar o número do IMEI para situações como essas. Esse ‘código’ fica nas configurações ou na caixa do seu aparelho”, comenta a sócia-proprietária da Tech Channel.

Uma dica para manter seus dados protegidos é a verificação de duas etapas, Michelle pontua que essa é a forma mais eficaz do ladrão ou a pessoa que encontrou seu celular, não conseguir acessar suas contas com tanta facilidade. Isso também vale para o reconhecimento facial ou digital.

Outra instrução é sempre utilizar senhas seguras, com letras maiúsculas, sinais ou pontuação e ainda numerais. “Essas são as famosas ‘senhas fortes’ que podem te ajudar bastante no momento de apuro. Além disso, tenha sempre um e-mail de recuperação diferente do utilizado no aparelho. Desta forma, caso o bandido abra seu aplicativo, ele não conseguirá recuperar suas senhas e seus arquivos pessoais”, finaliza a especialista em tecnologia.