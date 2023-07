Alcaraz bate Rune e encara Medvedev na semifinal de Wimbledon; Sabalenka enfrenta Jabeur

12/07/2023 | 15:13



Os últimos semifinalistas de Wimbledon foram definidos nesta quarta-feira. O espanhol Carlos Alcaraz vai encarar o russo Daniil Medvedev, enquanto a belarussa Aryna Sabalenka enfrentará a tunisiana Ons Jabeur, algoz da atual campeã do torneio, a casaque Elena Rybakina.

O confronto mais aguardado do dia reuniu Alcaraz, atual número um do mundo, e o dinamarquês Holger Rune, sexto do ranking. Em grande fase, ambos protagonizaram algo histórico porque pela primeira vez dois tenistas com menos de 21 anos disputaram uma partida de quartas de final em Wimbledon - eles têm 20 anos cada, com apenas seis dias de diferença.

E o jogo entre os dois não decepcionou os fãs de tênis, apesar de ter sido resolvido em sets diretos, com 7/6 (7/3), 6/4 e 6/4 a favor do espanhol em 2h21min. Alcaraz converteu seu quarto match point e encerrou uma partida de alto nível técnico, principalmente no primeiro set.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio, com ligeira superioridade do líder do ranking em alguns momentos da segunda e terceira parciais. Alcaraz terminou o confronto com 35 bolas vencedoras, contra 26 de Rune, além de 13 erros não forçados, diante de 21 do dinamarquês. O espanhol obteve duas quebras de saque em três oportunidades durante todo o jogo. Rune, por sua vez, teve apenas um break point, sem sucesso.

Com o resultado, Alcaraz se tornou o mais jovem semifinalista de Wimbledon desde Novak Djokovic, em 2007. Naquela ocasião, o tenista sérvio também tinha 20 anos ao atingir sua primeira semifinal no torneio britânico.

O duelo desempatou o retrospecto entre os dois tenistas. Alcaraz agora lidera por 2 a 1. De quebra, alcançou a semifinal de Wimbledon pela primeira vez na carreira. O atual campeão do US Open terá pela frente agora o russo Daniil Medvedev, atual número três do mundo, que sofreu para avançar na chave.

Ele precisou de cinco sets para derrubar o americano Christopher Eubanks, 43º do mundo e grande sensação da chave masculina até então. Medvedev venceu por 3 a 2, com parciais de 6/4, 1/6, 4/6, 7/6 (7/4) e 6/1.

Alcaraz e o tenista russo vão se enfrentar pela terceira vez no circuito. Cada um tem uma vitória. A de Medvedev foi conquistada justamente em Wimbledon, em 2021, ainda pela segunda rodada.

A outra semifinal masculina terá o sérvio Novak Djokovic, atual tetracampeão do torneio e número dois do mundo, e o italiano Jannik Sinner, oitavo colocado do ranking.

BRASILEIRO NO JUVENIL

Sem representantes nas chaves principais de Wimbledon, o Brasil tem em João Fonseca a única esperança de troféu no momento. O tenista de 16 anos avançou às quartas de final da chave juvenil ao superar o japonês Rei Sakamoto, atual 14º do ranking juvenil, por 6/3 e 6/4.

Atual número 8 do ranking de sua categoria, Fonseca vai encarar agora o local Henri Searle, atual 27º do mundo entre os juvenis.

FEMININO

Na outra chave de simples, a belarussa Aryna Sabalenka venceu mais uma e ficou a uma vitória de alcançar o topo do ranking pela primeira vez na carreira. Nesta quarta, ela superou a americana Madison Keys por 6/2 e 6/4. Para alcançar a sonhada final de Wimbledon, a tenista de Belarus precisará passar pela tunisiana Ons Jabeur.

A número seis do mundo é a atual vice-campeã em Londres. E, nesta quarta, teve a revanche contra Elena Rybakina, sua algoz na final do ano passado. Jabeur buscou a virada para superar a atual campeã por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/1. A outra semifinal terá a ucraniana Elina Svitolina e a checa Marketa Vondrousova.