Imprensa andreense. O Ginasiano de 2023. Voz Acadêmica de 1951. Pensamento de ontem... ...e crônicas de hoje.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/07/2023 | 07:45



Vejam as capas. Entre elas, uma diferença de décadas, de formato, mas a mesma preocupação em difundir cultura e a lutar por ideais.

À frente das publicações, dois idealistas: “O Ginasiano”, criado e mantido por Dílson de Oliveira Nunes; “Voz Acadêmica”, de um redator andreense, Miguel J. Malty, ligado à Casa Publicadora Brasileira.

Nas capas, retratos dos homenageados das duas edições: Clemente Ferreira, “o patriarca da Tisiologia”; Carlos Venceguerra, ex-aluno do Ginásio Amaral Wagner, saudoso do primeiro emprego, na Companhia Swift do Brasil, que tinha fábrica em Utinga.

“O Ginasiano” nos é enviado mensalmente pelo seu criador, Dílson de Oliveira Nunes; “Voz Acadêmica”, um presente de Jonas Nalon Gonzaga, filho de Jefferson Gonçalves Gonzaga, que guardou a revista.

“Voz Acadêmica” traz várias entrevistas, reportagens, notas e publicidades sobre Santo André e região. O anúncio da contracapa focaliza a Cerâmica São Caetano - já estamos reservando esta imagem para a Semana São Caetano 2023, neste mês de julho.

“O Ginasiano”, sempre pontual, tem um timaço de bons cronistas: João Boteon, Júlio Ricardo, Morisa Del Picchia, Milton Martins, Maria Madalena Siqueira Nunes e Dílson de Oliveira Nunes.

O leitor de “Memória” tem acesso direto à toda edição, bastando que acione o CR-Code que acompanha a página; uma pena que este recurso estava longe de acontecer naquele início da década de 1950, quando “Voz Acadêmica” era editada.

Prezado Jonas, a sua revista é fonte permanente de consulta; amigo Dílson, você dá sequência, brilhantemente, à trajetória da imprensa regional, tão bem documentada pelo jornalista Valdenízio Petrolli, que além de tudo residia no Distrito de Utinga, terra do “Amaral” e do “Ginasiano”.

A imprensa escrita da região, de ontem e de hoje, que tem no News Seller/Diário do Grande ABC o seu exemplo maior, é também a principal obra a registrar os nossos dias e enviar notícias para as gerações que virão. Por isso, uma obra eterna.

Crédito da foto 1 – Acervo: Dílson de Oliveira Nunes

Crédito da foto 2 – Acervo: Jonas Nalon Gonzaga

PARA SEMPRE. O Ginasiano (acompanhado pelo CR-Code) e Voz Acadêmica: vibra a imprensa do Grande ABC

Primeiro de Maio x EC São Bernardo

Cresce o contentamento e multiplica-se o entusiasmo pelo importante jogo de hoje entre os campeões Primeiro de Maio e EC São Bernardo.

O jogo de hoje será em Santo André e o segundo jogo, dia 29, em São Bernardo.

Os times se enfrentarão entre os primeiros e segundos quadros.

Todas as bocas dizem que os times estão treinadíssimos e que um e outro não tem receios de derrotas.

Cf. A Gazeta, de São Paulo, em São Bernardo, 22-3-1931.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 17 de julho de 1993 – ano 36, edição 8441

SÃO CAETANO – A cidade abria os festejos de aniversário de 1993 com um desfile de 120 automóveis antigos da linha Chevrolet.

RIO GRANDE DA SERRA – Doze funcionárias municipais iniciavam treinos para formação de uma seleção de vôlei para os Jogos Regionais de 1994.

NOTA DA MEMÓRIA – Prezado Roberto – que pesquisa a história de Rio Grande: vamos descobrir que caminhos percorreram aquelas 12 funcionárias da Prefeitura.

PONTO DE VISTA – Eduardo Cerqueira Leite ocupava a coluna para escrever sobre o futuro do Grande ABC.

Como assessor da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado, o articulista citava:

A implantação do Projeto Tietê, com a recuperação das bacias do Tamanduateí e da Billings.

A operação da Estação de Tratamento de Esgotos do ABC, prevista para começar em 1994.

A implantação de redes tronco-coletores nos vários municípios.

As indústrias estariam implementando unidades de tratamento de efluentes, sob monitoramento da Cetesb.

NOTA DA MEMÓRIA – Trinta anos depois, o que de fato foi realizado e o que ficou pelo caminho?

EM 17 DE JULHO DE...

1953 - Realizado no Cine Tangará festival artístico-musical do Clube Atlético Rhodia em homenagem à colônia francesa no 164º aniversário da Tomada de Bastilha.

Participa a Orquestra Sinfônica da Rádio Gazeta, sob a regência de Armando Belardi.

Georges Henry realiza o seu show, com Willian Fourneaud, Clélia Simone, Marita Luize e Tito Madi.

1983 - Movimento Pró-Paranapiacaba promove passeio turístico com a locomotiva Pacifico 353 (maria-fumaça) entre a Estação da Luz e Paranapiacaba.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Bahia, hoje é o aniversário de Baixa Grande, Ibiassucê e Itaquara.

No Rio Grande do Sul, Bagé e Dona Francisca.

Também aniversariam em 17 de julho: Cuité (PB), Monção (MA), Sabará (MG) e Volta Redonda (RJ).

HOJE

Dia do Protetor da Floresta

Padre Inácio de Azevedo e Companheiros

17 de julho

Eram 40 jesuítas europeus. Foram martirizados por piratas franceses quando se dirigiam ao Brasil, em 1570. São venerados como os “40 Mártires do Brasil”.

Ilustração – Plinio Corrêa de Oliveira (divulgação)