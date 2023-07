Bicchieri d’Oro. Canções alpinas... ...militares, religiosas... ...e um grande festival.

Ademir Medici

“Hoje fala alto meu coração italiano. É sempre uma delícia ler notícias da nossa comunidade. Sabe de que estou sentindo falta? Reportagens da sempre afetiva Cantina do Aldo na Represa Billings, aonde fomos, diversas vezes, nas décadas de 1980 e 1990. Consegui estabelecer a síntese da comunidade italiana, japonesa e brasileira”.

(Alexandre Takara, orientador desta página Memória).

NOTA DA MEMÓRIA – Aldo Rosa, prezado professor, mantém seu estabelecimento com os melhores queijos e vinhos caseiros da região. Fica no quintal da casa que seus pais construíram e onde Aldo reside desde a infância. Vale uma visita.

Mais ainda, professor Takara: Aldo Rosa integra o coral Bicchieri D’Oro e estará amanhã se apresentando no Teatro Lauro Gomes. Não perca.

Sob a inspiração do professor Takara, apresentamos o Bicchieri d’Oro, que amanhã recepciona em Rudge Ramos os corais de Jundiaí, São Paulo e Santo André, no 14º encontro de corais em língua italiana.

É o grande momento da música italiana em São Bernardo. Uma confraternização. Geralmente o local dos encontros fica pequeno para tanta gente.

Já escrevemos isso antes: São Bernardo e o Grande ABC são conhecidos pela história, pela força do trabalho, pelas manifestações sociais. Aqui se faz de tudo, de caramelos a automóveis. E se faz cultura também: a música coralista é um dos gêneros culturais mais comoventes, belos e envolventes.

Canções em vídeo

Marco Antonio da Silva, o Quico (divulgação)

O Coral Bicchieri d’Oro foi criado em 1983 com o objetivo de manter a tradição musical trazida pelos imigrantes italianos, principalmente das regiões do Veneto e Toscana.

Faz parte do Círculo Italiano de Toscana de Riacho Grande, círculo este criado pelos descendentes de italianos que chegaram no início do século XX à Linha Colonial Rio Grande, hoje Distrito de Riacho Grande. Vieram trabalhar com lenha, carvão e comércio, posteriormente indo alguns para indústria moveleira.

Apesar de incluir canções mais recentes, seu repertório é basicamente formado pelas canções alpinas, grande parte militares, e por canções religiosas, forte tradição italiana.

O coral normalmente se apresenta em encontro de corais; festas da comunidade italiana, tais como a festa de São Bartolomeu, que acontece sempre no último domingo de agosto no Riacho Grande, missas italianas e sessões solenes da comunidade italiana na Câmara Municipal da São Bernardo.

Juntamente com o Círculo Italiano de Toscana de Riacho Grande, Bicchieri d’Oro é um dos organizadores do Encontro de Corais em Língua Italiana. Na regência, Simone Strublic.

CONVITE PÚBLICO

14º Encontro de Corais em língua italiana.

Quando: amanhã, sábado, 15 de julho.

Horário: a partir das 16h.

Local: Teatro Lauro Gomes.

Endereço: Rua Helena Hacquey, 171, Rudge Ramos, São Bernardo

ELEGÂNCIA. Bicchieri d’Oro, com a regente Simone Strublic. No palco, à esquerda, a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, à direita, uma bigorna, símbolo do trabalho dos pioneiros que vieram do Veneto e da Toscana. Entre os cantores, Aldo Rosa. Procure por ele na foto, professor Takara...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 14 de julho de 1993 – ano 36, edição 8438

MANCHETE – Governo veta reajuste integral de salário.

Deputados confirmam projeto de correção mensal com 100% da inflação: 206 votos a favor, 139 contrários e cinco abstenções.

Presidente Itamar Franco deve baixar medida provisório com outra proposta.

DIADEMA – José Augusto diz que relatório que condena seu governo é político: “os vereadores ligados ao deputado Gilson Menezes querem denegrir a minha imagem”, declarava o ex-prefeito.

CARAS NOVAS – Cristiane Diniz da Silva, 29 anos, uma das sete mulheres admitidas na General Motors como ferramenteiras, profissão considerada tipicamente masculina.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Uma viagem ao passado, com as relíquias de família.

O relógio de parede.

A máquina de pedal Elgin

A panela de ferro que pertenceu à bisavó.

Utensílios que ainda fazem parte dos nossos dias.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

EM 14 DE JULHO DE...

1958 – Fundado o GRENA (Grêmio Recreativo das Nações), Parque das Nações, Santo André.

1973 – Secretaria de Cultura do Estado anuncia o lançamento do programa “Rodotur”, um programa para o desenvolvimento do turismo rodoviário em São Paulo.

1978 – Empresa Café do Sertão inaugura novas instalações: Avenida Artur de Queirós, 180, Santo André.

Prefeito Lincoln Grillo assina os contratos para a execução das obras do Hospital Regional de Clínicas de Santo André, o futuro Hospital Mario Covas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Campinas. Separada de Jundiaí em 1797, foi elevada a cidade em 14-7-1897.

Hoje também é o aniversário de Araçoiaba (PE). Bocaiúva e Canápolis (MG), Itupiranga (PA), Júlio de Castilhos (RS), Passo de Camaragibe (AL), Rio Azul e Teixeira Soares (PR),

HOJE

Dia Mundial do Hospital

Festa Nacional da França, que comemora a queda da Bastilha

Dia da Liberdade de Pensamento

Dia do Propagandista de Laboratório

São Camilo de Lellis

14 de julho

Faleceu em Roma, em 1614). Patrono dos enfermos e hospitais, juntamente com o português São João de Deus. Padroeiro do Bairro Camilópolis, em Santo André

Ilustração – Arquidiocese de São Paulo