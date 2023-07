Reencontro de irmãs. Santo André e São Bernardo. O Coral da Italo-Brasileira... ...desta associação centenária.

Ademir Medici

13/07/2023 | 07:45



“Linda noite, oh noite de amor, sorria para a nossa embriaguez; noite mais doce que o dia, oh linda noite de amor!”.

(Barcarola, do francês Barcarolle – contos de Hoffman, de J. Offenbach, versão para o italiano por Luigi Dalpian).

Na História do Grande ABC, Santo André já pertenceu a São Bernardo, e vice-versa. Hoje são verdadeiramente duas cidades independentes e irmãs, que se completam em vários segmentos.

Do passado, em especial, vem a rivalidade futebolística, que inspirou os apelidos de batateiros e ceboleiros.

Campos como o econômico e social completam as duas cidades, e a música as unem.

O coral da mais que centenária Sociedade Cultural Italo-Brasileira se apresenta em São Bernardo. E já recepcionou o Bicchieri d’Oro em sua casa, desta moderna foto da sua sede social. Um intercâmbio que só a música proporciona, diferentemente das batalhas de cebolas e batatas do futebol do passado.

Canções em vídeo

Marco Antonio da Silva, o Quico (divulgação)

O Coral da Sociedade Cultural Italo-Brasileira, de Santo André, está em atividade desde junho de 1999.

Têm se apresentado em associações, igrejas e casas de repouso. Já esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo e em Câmaras Municipais do Grande ABC e São Paulo.

Dentre os diversos encontros de corais do qual participou, o Italo-Brasileira esteve no “Canta Inverno” de Vinhedo, no Círculo Italiano de Toscana do Riacho Grande, no Clube Horizonte Azul e no da da Terceira Idade de Campos de Jordão.

Durante a pandemia, participou do projeto “Cantando pela Vida”, ocasião em que gravou três vídeos, juntamente com o Coral da APEA (São Paulo), Coral ADC Mercedes Benz e o Grupo Vocal Saraswat.

Outra participação no período foi no projeto “Framenti musicalli d’Italia”, gravando também três vídeos, lançados em datas comemorativas da comunidade italiana e da Sociedade Cultural Italo-Brasileira.

O Coral conta hoje com 30 integrantes e, desde 2001, está sob a regência de Reinaldo Sanches.

CONVITE PÚBLICO

14º Encontro de Corais em língua italiana.

Quando: sábado, 15 de julho.

Horário: a partir das 16h.

Local: Teatro Lauro Gomes.

Endereço: Rua Helena Hacquey, 171, Rudge Ramos, São Bernardo

Sociedade Italiana

Promete ser brilhante a festa que a Societá Mutuo Soccorso Italiani Uniti di San Bernardo dará em 2 de abril (de 1932). As autoridades já foram convidadas, entre elas o cônsul da Itália que prometeu comparecer à inauguração do novo prédio da antiga sociedade.

Cf. A Gazeta, de São Paulo, em São Bernardo, 26-3-1932.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 13 de julho de 1993 – ano 36, edição 8437

MANCHETE – CEI vai culpar José Augusto por negligência.

O relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Diadema que apurou o desvio de recursos públicos deverá concluir pela negligência administrativa do ex-prefeito José Augusto.

O desvio chegava a 32 bilhões de cruzeiros. Envolvia funcionários fantasmas entre fevereiro de 1991 e setembro de 1992.

SANTO ANDRÉ – Por motivo de infecção hospitalar, o Hospital Municipal cancelava cirurgias e passava a atender só nos casos de urgência.

EM 13 DE JULHO DE...

1553 – Duarte da Costa, segundo governador-geral do Brasil, chega à Bahia.

1973 – Volkswagen do Brasil anunciava o nome do seu novo presidente, Wolfgang Sauer.

Cantor Jerry Adriani visitava o Diário do Grande ABC.

Cantor Ciro Monteiro morria no Rio de Janeiro, aos 60 anos.

1953 - Entravam em greve 800 operários da Companhia Brasileira de Cartuchos, com fábrica na avenida Industrial, 3.300, em Santo André.

1978 - Aprovado o loteamento Jardim Thelma, em São Bernardo.

Prefeitura de Ribeirão Pires aposentava a mula Menina, após 30 anos de serviço. Iniciativa partiu do escritor Roberto Bottacin.

