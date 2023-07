Obituário - 13 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Brígida Ferreiro Moure Jordão, 95. Natural da Espanha. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecido Martins Fontes, 84. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Aldenora Eurides de Menezes Dias, 79. Natural de Ouricuri (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério Parque dos Pinheiros, em São Paulo.

Neuza Catharina Villa, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Maria Augusta Peres, 75. Natural da Alvorada do Sul (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo José de Souza, 71. Natural de Palmeiras (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademilton Coelho Alexandrino, 61. Natural de Jequié (BA). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal de Conchas (SP).

Alecssander Velacio de Oliveira, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Suporte de informática. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hermes Serafim da Silva, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabely Vitória Mesa Ribeiro, 15. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Estudante. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Cândido de Oliveira, 91. Natural de Jacarezinho (PR). Residia na Vila Angelina, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Maria das Graças Bezerra Oliveira, 83. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Antônio Soares Neto, 69. Natural de Porto Alegre. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Felipe Gonçalves de Jesus, 26. Natural de Diadema. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Raimundo Nonato de Oliveira, 81. Natural de Oscar Bressane (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nilda Romanha de Almeida, 83. Natural de Ribeirão Claro (PR). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Claudio Roberto Marcondes, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Laranjeiras (Zona Zul de São Paulo). Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.