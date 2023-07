G7 reafirma apoio à Ucrânia em declaração conjunta

12/07/2023 | 14:13



Os países do G7 reafirmaram o apoio à Ucrânia em declaração conjunta publicada nesta terça-feira, 12. Os líderes iniciaram tratativas para apoiar o país por meio de negociações bilaterais, compromissos e acordos de segurança. Na declaração, os países afirmaram que a segurança da Ucrânia é parte integrante da segurança da Europa.

De acordo com o documento, o G7 está comprometido em garantir a defesa da Ucrânia hoje e em possíveis futuros ataques russos com o fornecimento de armamento, apoio para desenvolvimento da base industrial de defesa do país, treinamento do exército ucraniano e apoio a iniciativas de defesa cibernética. Os países também registraram o compromisso em criar condições para promover a prosperidade econômica do país e fornecer apoio técnico e financeiro nas necessidades da Ucrânia decorrentes da guerra.

A declaração detalha ainda os compromissos da Ucrânia com os países do G7, que deve contribuir positivamente para a segurança dos parceiros e fortalecer a transparência e medidas de responsabilização no que diz respeito à assistência do parceiro, com a aprovação de reformas judiciárias, econômicas e modernização das forças armadas.