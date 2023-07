Denílson revela que dívida com Belo ainda não foi resolvida

12/07/2023 | 14:10



O cantor Belo, com seus 49 anos de idade, e o ex-jogador de futebol Denílson, de 45 anos de idade, estão buscando uma solução para uma dívida que ultrapassa a incrível marca de sete milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais!

E depois de ser noticiado que o cantor finalmente havia resolvido o imbróglio que dura anos, o ex-jogador afirmou em seu Instagram que o problema ainda não foi finalizado:

Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está.

Eita! Enquanto isso, vamos acompanhando de cá o desfecho dessa dívida histórica entre o pagodeiro e o ex-jogador!