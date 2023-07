Após deixar festa de Vini Jr. acompanhado, Pedro Scooby nega envolvimento com mulher no vídeo: É absurdo

12/07/2023 | 13:10



Pedro Scooby virou alvo de polêmicas na manhã desta quarta-feira, dia 12. Tudo porque, segundo o jornal Metrópoles, o surfista - que é casado com Cintia Dicker - saiu acompanhado de uma mulher de uma festa promovida pelo jogador Vini Jr..

Rapidamente, o vídeo ganhou grandes proporções nas redes sociais e Scooby foi entrevistado pelo colunista Lucas Pasin sobre o assunto. Durante a conversa, ele negou que tenha se envolvido com a mulher no vídeo, afirmando ser apenas uma amiga.

Saímos da festa em uma turma com umas 20 pessoas, e essa menina é conhecida da turma, estava com um amigo nosso. Eu bebi e peguei carona com esses amigos, e ela pegou carona também. Essa menina quando acordar vai ter a vida dela virada num inferno, sendo que ela só apareceu ao meu lado e é uma amiga da turma. É um absurdo isso, disse ele.

Scooby ainda afirmou que está sendo perseguido por ter defendido Neymar Jr. durante a polêmica com a traição dele no relacionamento com Bruna Biancardi:

Estão indo para cima de mim porque outro dia comentei sobre o Neymar, e também porque critiquei a forma que alguns perfis de fofoca causam coisas desnecessárias.

Já em suas redes sociais, Scooby disparou:

Não vou falar muito não porque vai parecer que eu estou me justificando por algo que não existe. Pegaram uma foto minha andando ao lado de uma pessoa, coitada estou até com pena dela, é uma amiga nossa. Essa amiga nossa pegou uma carona com a gente, e nossa, deve ter sido a pior carona dela. Não é uma foto minha beijando ninguém, de mãos dadas com ninguém, é andando na rua ao lado de uma pessoa. As pessoas piraram.

Cintia Dicker ainda não se pronunciou sobre o assunto. Casada com o surfista, ela teve recentemente uma filha com ele, Aurora.