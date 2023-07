EUA: Jimmy e Rosalynn Carter comemoram o 77º aniversário de casamento

12/07/2023 | 12:43



Jimmy e Rosalynn Carter comemoraram seu 77º aniversário de casamento com na sexta-feira, 7, em sua casa no sul do Estado americano da Geórgia, ampliando o recorde de casal presidencial mais longevo de todos os tempos nos EUA, enquanto os dois nonagenários enfrentam relevantes problemas de saúde.

O 39º presidente americano tem 98 anos e está em cuidados paliativos domiciliares desde fevereiro. A ex-primeira dama tem 95 anos e sofre de demência. A família Carter não deu detalhes da situação de Jimmy e Rosalynn Carter, mas disse que passaram tempo um com o outro e uma série de membros da família, além das visitas esporádicas de amigos próximos, nos últimos meses.

"Ao contemplarmos o legado deles, tem sido maravilhoso ver as demonstrações de apoio, respeito e amor", disse recentemente o neto, Jason Carter. "A palavra amor realmente é a que define com certeza sua relação pessoal, mas também a forma como eles lidam com o mundo."

Jimmy e Rosalynn Carter frequentam juntos a arena pública americana e internacional há cinquenta anos. O que eles descreveram como "parceria total" começou anos antes, nos negócios agropecuários da família Carter, antes que ele entrasse na carreira política e eles iniciassem as décadas de trabalho humanitário global desde que deixaram a Casa Branca em 1981 e fundaram o Centro Carter no ano seguinte.

Por meio do centro, Jimmy Carter conduziu diversas missões diplomáticas, com o aval de seus sucessores no Salão Oval, mesmo que às vezes ele os irritasse. O ex-presidente e os funcionários do centro acompanharam pelo menos 114 eleições na Ásia, África e Américas desde 1989. Recentemente, os esforços se voltaram para as eleições dos EUA.

Dentro da iniciativa de saúde pública, o programa do centro para erradicação do verme-da-guiné já praticamente venceu o parasita transmitido pela água, que costumava ter alta prevalência nos países em desenvolvimento. Os casos notificados chegavam aos milhões em meados da década de 1980, quando Jimmy Carter estabeleceu a meta de erradicar a doença do verme-da-guiné. Em 2022, foram menos de vinte casos, e até poucos meses atrás, o centro ainda não tinha documentado nenhum caso em 2023.

Rosalynn Carter, enquanto isso, levou sua principal questão política - tratamento e conscientização sobre a saúde mental - para além da Casa Branca, e criou uma bolsa anual para encorajar jornalistas a se concentrarem em matérias sobre saúde mental. Ela também defendia de forma geral melhores serviços para cuidadores, uma meta que a família Carter colocou em destaque no início deste ano, ao anunciar que a ex-primeira dama estava sofrendo de demência.

Além do Centro Carter, o casal se tornou a dupla mais famosa de voluntários da Habitat para a Humanidade, a organização internacional que constrói, conserta e reforma casas para pessoas de baixa renda. Os Carter foram voluntários da Habitat pela primeira vez em 1984, quando pegaram um ônibus da Geórgia até o canteiro de obras na cidade de Nova York, juntamente com outros voluntários. Eles logo passariam a promover construções anuais com o nome do ex-presidente, colocando capacetes com os voluntários até seus 80, 90 anos.

"Tudo o que fizeram é realmente apenas uma extensão do que iniciaram e de quem foram na Casa Branca" diz Donna Brazile, ex-presidente do Partido Democrata, que se iniciou na carreira polícia nas campanhas presidenciais de Carter. "Jimmy e Rosalynn Carter são simplesmente pessoas boas e dignas."

Os Carter se casaram em 7 de julho de 1946, em sua cidade natal, Plains. Seu relacionamento, porém, se estende até o berço.

Os pais de Jimmy Carter eram amigos dos pais de Rosalynn. A mãe do futuro presidente foi a enfermeira que acompanhou o parto de Eleanor Rosalynn Smith na casa da família Smith, em 1927. "Senhorita Lillian" voltou à casa da família Smith alguns dias depois com o filho mais velho, Jimmy, então em idade pré-escolar, para conhecer o novo bebê. Não muito tempo depois, os Carter se mudaram para uma fazenda na vizinha Archery, nos arredores de Plains, mas as crianças Carter e as crianças Smith continuariam a se encontrar na escola, em Plains.

Rosalynn viria a se tornar amiga próxima da irmã de Jimmy, Ruth, que fez o papel de cupido durante uma das visitas de seu irmão mais velho enquanto estava na Academia Naval dos EUA. Jimmy e Rosalynn se casaram logo depois que ele se formou. Eles foram embora de Plains sem intenção de voltar, a não ser como visitas. Mas em 1953, James Earl Carter Sr. morreu, deixando para trás a empresa de agricultura e armazéns da família. Sem consultar Rosalynn, o jovem tenente decidiu deixar a Marinha e se mudar com sua recente família de volta para a Geórgia.

O futuro presidente, que se tornou um defensor dos direitos das mulheres e indicou mais mulheres e pessoas não brancas para cargos federais do que qualquer um dos seus antecessores, mais tarde considerou inconcebível que não tivesse consultado sua esposa. No entanto, nos anos seguintes, Rosalynn Carter se tornou uma parceira fundamental nos negócios da família.

"Eu sabia mais do que ele sobre os negócios, no papel. Ele ouvia meus conselhos sobre as coisas", contou ela à Associated Press em uma entrevista conjunta com seu marido, antes do 75º aniversário de casamento, em 2021.

Isso continuou na política, à medida que Rosalynn Carter se mostrou uma militante capacitada e forte defensora de políticas por mérito próprio, superando a timidez da adolescência que o ex-presidente retratara em seus escritos e pinturas.