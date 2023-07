Deborah Secco relembra dieta para interpretar personagem com HIV: Fui parar no hospital

12/07/2023 | 12:10



Trazer o realismo para as telonas não é uma tarefa fácil. Em diversas ocasiões, os atores precisam emagrecer, engordar, mudar os cabelos... Deborah Secco, por exemplo, relembrou da dieta pesada que fez para interpretar uma personagem com HIV. O clima era tão intenso que ela foi parar no hospital.

Durante entrevista para o programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, Secco disparou:

- Era uma personagem terminal de HIV, na época em que HIV matava rapidamente. Quando comecei a fazer a leitura do filme, a gente chegou à conclusão de que eu precisava emagrecer. Porque era uma personagem morrendo, mas com muita vida. Eu, como atriz, queria ficar visivelmente à beira da morte, para que pudesse ter muita vida interna. Era uma personagem cheia de emoções.

E continuou:

- Tinha planejado perder 15 quilos, acabei perdendo 16. Tinha três semanas pré-filme e mais três filmando. Perdi 10 quilos nas três primeiras e cinco até a última semana, quando foi a gravação da morte.

A artista ainda contou no que consistia a dieta:

- Por dia, era um suco verde, um quarto de mamão e só. Estava muito empenhada, ia para a academia, malhava. Ficava duas, três horas na esteira. Comecei a filmar e todo mundo estava muito preocupado. Surpreendentemente, eu tinha uma vitalidade. Só que fui começando a ter muita fome e vontade de comer. Comecei a comprar comida e eu cheirava. Segunda coisa que aprendi: mastigava a comida e cuspia. Quando entro na composição do personagem, entro na loucura de fazer o máximo que posso. Era um filme muito importante para mim.

- Na penúltima semana de gravação, comecei a fazer uma lista do que ia comer quando acabasse. E fiz um dia de orgia alimentar. Comi tudo de uma vez e fui parar no hospital. Foi difícil voltar a comer normal.