Equipe Ambiental de Ribeirão celebra dois anos de trabalho com quase 5 mil resgates

Da Redação



12/07/2023 | 12:03



No mês de julho, a equipe ambiental da Prefeitura de Ribeirão Pires comemora dois anos de intensa atividade, marcados pelo resgate de quase cinco mil animais silvestres. Localizada em uma região privilegiada, no coração da Mata Atlântica e em uma Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM), a cidade abriga uma diversificada biodiversidade. O principal objetivo do Departamento de Meio Ambiente é preservar e proteger a fauna local.

Com uma equipe formada por profissionais treinados e capacitados, são realizados resgates, manejo e tratamento de animais silvestres, oferecendo-lhes a oportunidade de retornar ao seu habitat natural. Desde o estabelecimento desse serviço público, impressionantes 4.916 animais foram resgatados, um número expressivo que evidencia o compromisso da equipe em preservar a vida selvagem.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Andreza Araújo, "o projeto da equipe ambiental tem sido fundamental para garantir a preservação da biodiversidade em nossa cidade. Estamos orgulhosos de ter sido pioneiros na criação desse departamento, que serviu de inspiração para outras cidades, como Diadema e Mauá, na implementação de serviços semelhantes. É uma conquista para todos nós."

Dentre as espécies resgatadas, destaca-se a presença frequente dos saruês, que são abundantes na região e representam uma parcela significativa das operações realizadas. Além disso, a região central da Estância concentra quase 20% das ações de resgate, ressaltando a importância de se manter uma equipe ativa também nas áreas urbanas.

"O trabalho incansável da equipe ambiental da Prefeitura de Ribeirão Pires é um exemplo de dedicação e compromisso com a conservação da fauna silvestre. Com quase 5 mil resgates realizados em apenas dois anos, a cidade se consolida como referência na proteção e preservação da natureza, servindo de inspiração para outras localidades em busca de práticas semelhantes", destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Além do serviço de resgate de animais silvestres, o Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal também realiza palestras ambientais para crianças, capacitação de profissionais da própria Prefeitura, empresas e até mesmo de outras cidades, além de oferecer serviços de castração de animais domésticos por meio do Castramóvel.

Para acionar a equipe, basta entrar em contato pelo telefone: 4824-4197 ou pelo WhatsApp: 97211-1112.