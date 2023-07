Centro Histórico e Literário exibirá websérie ‘Uma Criança Morreu’

Renan Soares



12/07/2023 | 11:55



Nesta quarta-feira (12), o Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli, em Ribeirão Pires, exibirá a websérie ‘Uma Criança Morreu’. Produzida por Cíntia Miyuki, Íris Chadi e Luísa Cerne, a série, que foi gravada na Estância, conta a história de Isabella Nardoni, de João Vitor e Igor Rodrigues.

Resultado de um trabalho de conclusão de curso, a produção traz o caso que, em março de 2008, parou o País para acompanhar Isabella Nardoni, menina que foi jogada da janela de um prédio em São Paulo pelo pai e pela madrasta. Seis meses depois, João Vitor e Igor Rodrigues foram assassinados em Ribeirão Pires em circunstâncias semelhantes, mas suas histórias tiveram desfechos diferentes.

“O projeto nasceu da nossa inquietação diante do diferente tratamento que os jornais dão para casos semelhantes. Nos propusemos a responder à pergunta: o que faz uma história de assassinato ser notória? Durante a produção, nós contamos com diversas pessoas de Ribeirão Pires que nos ajudaram a concretizar nossa ideia. Tivemos apoio especial do Centro Histórico e Literário da cidade, onde gravamos uma das entrevistas, além de diversas imagens fundamentais para a construção da narrativa da série”, comentou Íris Chadi.

“Agora, com o material todo pronto, nós queremos devolver à cidade a ajuda que nos foi oferecida durante a produção. Por isso, vamos exibir a websérie ‘Uma Criança Morreu’ no Centro Histórico”, concluiu.

Composta por seis episódios de 10 minutos cada, a série tem classificação indicativa de 14 anos. Com entrada gratuita, a sessão acontece a partir das 19h, seguida de um bate-papo sobre a obra.

Exibição de ‘Uma Criança Morreu’

Data: 12/07

Local: Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (Rua Miguel Prisco, 286 – Centro)

Horário: 19h

Entrada Franca