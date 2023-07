Preply: brasileiros elegem seus sotaques nacionais favoritos

Da Redação, com assessoria

Os diferentes sotaques nacionais encontrados de Norte a Sul acumulam admiradores em outras regiões. Isso é o que os brasileiros revelam à Preply, plataforma focada no ensino de idiomas. No levantamento mais recente do serviço, as diversas formas de falar nos 27 estados foram avaliadas por pessoas de todo o Brasil, que elegeram o jeito mineiro e baiano de conversar os destaques em matéria de charme. Já quem lidera o ranking das pronúncias inconfundíveis são os fluminenses.

Para desvendar como cada pronúncia regional costuma ser percebida pelas outras pessoas, nas últimas semanas, 700 internautas de diversas partes do país foram indicados a atribuírem um adjetivo a cada maneira de falar, que pôde ser avaliada segundo os seguintes adjetivos: charmosa, cativante ou amigável e inconfundível. Além disso, os respondentes também tiveram a oportunidade de apresentar à Preply seu “sotaque dos sonhos” — ou seja, aquele que eles escolheriam ter caso pudessem escolher.

Os sotaques “queridinhos” dos brasileiros

De acordo com os entrevistados, o sotaque “mineirês” é o mais charmoso e cativante do País;

Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais são os estados com os jeitos de falar mais marcantes;

Liderando o ranking de “sotaque dos sonhos”, a maneira como se fala no Rio de Janeiro é a mais aspirada pelo restante do Brasil.

Mostre-me seu sotaque e direi de onde tu és

Quando o assunto são os sotaques mais marcantes, as respostas da pesquisa não deixaram dúvidas: reforçando a máxima de que é possível reconhecer um fluminense em qualquer canto do mundo, o jeito de falar típico dos residentes do Rio de Janeiro — cuja marca são os s “chiados” e as vogais mais abertas — foi o grande destaque do ranking das pronúncias inconfundíveis, após uma disputa acirrada com os baianos e mineiros.

Na lista, liderada por este que já foi eleito o “sotaque oficial” do Brasil duas vezes, também compõem o pódio das variações regionais mais notáveis a dos gaúchos e a dos paulistas, ambas bastante peculiares em relação aos outros estados. Isso porque, enquanto no Rio Grande do Sul são comuns as ênfases nas últimas vogais das palavras (geralmente acompanhadas do pronome “tu” em vez de “você”), o grande diferencial dos paulistas está na pronúncia “puxada” da letra R (“porrrta”, por exemplo).

Os sotaques nacionais mais charmosos

Doce de leite, fogão a lenha, viola sertaneja e, agora, também o sotaque mais charmoso do Brasil. Como indicaram os entrevistados, a maneira de pronunciar as palavras em Minas Gerais é, disparada, a mais sexy do País, à frente de todos os outros representantes sudestinos. Imbatíveis também se comparados às demais regiões, nem mesmo os baianos, cuja pontuação chegou a alçá-los à segunda posição, foram capazes de abalar o sucesso nacional dos residentes da terra do pão de queijo.

Mas, afinal, o que explicaria o tal charme desse sotaque? A resposta, não apresentada pelos participantes do levantamento, pode estar associada à maneira “cantada” como os mineiros costumam conversar, assim como a mania constante de recorrer aos diminutivos (por lá, “perto” se torna “pertim” e “café”, “cafezim”), atributos que tendem a ser vistos como simpáticos e carinhosos por quem os ouve pela primeira vez.

Algo parecido também deve acontecer com os baianos, destaque no ranking dos sotaques nacionais sexys e cujas características compartilham com os mineiros a melodia e ritmo marcantes, sem contar a atenção especial às vogais. Não à toa, ambos, ao lado do modo de se expressar dos cearenses — também conhecidos pelo “falar cantando” — encabeçaram o pódio não somente dos mais atraentes, mas das variações mais cativantes do português brasileiro.

Um sonho de sotaque

Se os brasileiros tivessem a possibilidade de mudar seu próprio jeito de falar, que outro sotaque escolheriam ter? Ao serem questionados, os envolvidos no estudo declararam que o sotaque dos sonhos seria a maneira de conversar do Rio de Janeiro, com direito a todos os “mermão” e “caraca, brother!”.

A preferência pelo sotaque mineiro foi quem apareceu logo em seguida, ao lado do desejo de se expressar como os gaúchos. Nem só eles, aliás: provando que os gostos não se concentram em determinadas regiões, boa parte dos brasileiros também mencionaram não dispensar a oportunidade de experimentar o falar baiano e o catarinense.

“O fato das variações linguísticas regionais despertarem sensações diferentes em cada um demonstra como todo idioma é atravessado por um complexo dinamismo e diversidade”, comenta Yolanda Del Peso, especialista em outreach da Preply. “Ao que indica nossa pesquisa, o português brasileiro está longe de fascinar apenas os falantes de outras línguas que o ouvem pela primeira vez”, conclui.