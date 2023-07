Do Diário do Grande ABC



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) consolidou sua marca na história política do País ao ser convidado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir o Ministério da Infraestrutura. Sua fé nos números e nas planilhas lhe conferiu a fama de gestor técnico que lhe ajudou sobremaneira a conquistar o comando do Palácio dos Bandeirantes, sede do Poder Executivo paulista, na eleição de outubro passado. É por isso que causou algum espanto entre os demais prefeitos do Grande ABC o discricionário repasse de R$ 150 milhões à saúde de São Bernardo para tapar parte do rombo de R$ 200 milhões causado pela administração de Orlando Morando (PSDB). E as outras seis cidades?

É evidente que, seja por falha no planejamento do prefeito são-bernardense ou por quaisquer outros motivos ainda menos republicanos, São Bernardo precisava do socorro estadual – e não vai aqui nenhum reparo ao envio da ajuda pelo governador; a população não deve pagar pelos erros de Orlando Morando. Todavia, mesmo que seus respectivos administradores tenham sido responsáveis na aplicação dos orçamentos, é natural que todos os outros seis municípos do Grande ABC também gostariam de receber dinheiro dos cofres paulistas para custear equipamentos ou executar programas de saúde. É o que confirma a maior parte deles em reportagem publicada nesta edição do Diário.

Tarcísio de Freitas exaltou a regionalidade. Coerente como é, deve agora transformar palavras em ações. Como baseia todos os passos em estatísticas, ele certamente tem noção de que liberou para cada um dos 810.729 moradores de São Bernardo, atestados pelo Censo recentemente divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), R$ 185,02. Se fosse seguir o mesmo critério na distribuição de verbas para as outras cidades, de acordo com suas respectivas populações, o chefe do Executivo paulista estaria devendo R$ 348 milhões para a região. Alô, governador! É legítimo o pleito dos demais prefeitos do Grande ABC. Ou, entre os sete, o senhor só vai premiar o mau gestor?