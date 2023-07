Homem sequestrado em posto de gasolina de São Bernardo é libertado de cativeiro no Litoral de SP

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/07/2023 | 09:29



A Polícia localizou o cativeiro e libertou o homem de 31 anos que foi sequestrado em um posto de gasolina em São Bernardo na última segunda-feira (10). Após intensa busca e investigação, a Polícia Civil conseguiu localizá-lo em um cativeiro situado em Cubatão, na Baixada Santista, na noite de terça-feira (11).

A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens revelam o momento em que um veículo cinza estaciona em frente à loja de conveniência por volta das 20h30. Do automóvel, dois indivíduos vestidos com uniformes e capuz descem e abordam a vítima, segurando-a pelos braços.

Enquanto isso, um terceiro homem, trajando bermuda e moletom preto, chega ao local a pé e auxilia a dupla na forçada entrada da vítima no veículo. Mesmo resistindo bravamente e sendo submetido a agressões físicas, o homem acaba sendo rendido e colocado à força no automóvel, que parte em seguida.

A atuação conjunta das autoridades policiais foi fundamental para o desfecho positivo do caso. Policiais do 3º Distrito Policial de São Bernardo e do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) empreenderam incansáveis buscas, resultando na libertação da vítima e na prisão de um suspeito que estava em posse dela. As circunstâncias que motivaram o sequestro ainda estão sendo investigadas pela polícia.

A ação criminosa, capturada pelas câmeras de segurança, demonstra a audácia e a violência empregadas pelos sequestradores. O caso desperta preocupação e reforça a necessidade de medidas de segurança e vigilância mais eficazes para a proteção da população.