15 lugares para viajar com R$ 3 mil, R$ 5 mil e R$ 7 mil

12/07/2023 | 08:55



Com um bom planejamento é possível conhecer destinos incríveis no Brasil e até mesmo no exterior sem esfolar o bolso. Para isso, a dica é fazer pesquisas com antecedência e usar as ferramentas corretas.

o Rota de Férias listou 15 lugares que podem ser visitados com esses valores. Confira:

5 lugares para viajar com R$ 3 mil

Gramado e Canela Rio de Janeiro Cabo Frio Florianópolis Brasília

5 lugares para viajar com R$ 5 mil

Maceió Salvador Chapada Diamantina Bonito Porto de Galinhas

5 lugares para viajar com R$ 7 mil

Buenos Aires Santiago Montevidéu Cartagena Lima e Machu Picchu

Para onde viajar gastando pouco

Na hora de calcular quanto custará uma viagem é preciso levar em consideração uma série de fatores, entre eles o lugar de onde você partirá, a quantidade de dias, onde se hospedará, os tipos de passeios e, sobretudo, o período do ano em que viajará.

Nesta seleção, os valores das passagens aéreas consideram voos a partir de São Paulo, e os cálculos estimados são para viagens de até quatro dias realizadas entre setembro e novembro de 2023 (fora dos feriados). Além disso, estão estimadas hospedagens em hotéis moderados e passeios aos principais pontos turísticos.

E aí, bora ver detalhes dos destinos selecionados?

Lugares para viajar com R$ 3 mil

Com R$ 3 mil, é possível viajar para:

Gramado e Canela

DepositPhotos Cascata do Caracol, em Canela

Separadas por apenas 7 km, Gramado e Canela andam sempre juntas na hora de emprestar à Serra Gaúcha uma atmosfera tipicamente europeia. Ambas contam com cafés coloniais, estradas margeadas por hortênsias, pousadas charmosas e casas em estilo enxaimel.

Entre os pontos turísticos de Gramado estão a Rua Coberta e o Lago Negro. Canela, por sua vez, conta com a linda Cascata do Caracol, com 131 metros de altura.

Partindo de São Paulo, é possível encontrar passagens para Porto Alegre na Vai de Promo a partir de R$ 506. Com mais cerca de R$ 1.500, dá para ficar em hotéis confortáveis na região por ao menos quatro dias. E o restante do valor ficar para passeios e comidinhas.

Rio de Janeiro

DepositPhotos Vista desde o Corcovado, no Rio de Janeiro

Um roteiro de quatro dias no Rio de Janeiro, cujas passagens a partir de São Paulo custam desde R$ 244, é sempre algo inesquecível.

Uma vez lá, não deixe de pegar uma praia em Copacabana, Ipanema, Leblon ou Barra, subir de bondinho até o alto do Pão de Açúcar e Santa Teresa, prostrar-se aos pés do Cristo Redentor, ver um jogo no Maracanã, relaxar no Jardim Botânico e na Lagoa Rodrigo de Freitas e jogar-se na vida boêmia da Lapa.

Aqui, você confere 10 opções para se hospedar na Cidade Maravilhosa. Com R$ 3 mil de budget, dá para curtir muito a região.

Cabo Frio

DepositPhotos Vista aérea de Cabo Frio

Uma viagem para Cabo Frio é a oportunidade perfeita para contemplar os belíssimos cenários da Costa do Sol do Rio de Janeiro.

Quem quer ver as paisagens do alto pode visitar o Forte São Mateus, que revela toda a beleza de praias e dunas do município, e o Morro da Guia, conhecido como um dos melhores lugares do pedaço para apreciar o pôr do sol.

A dica para economizar é viajar até o Rio de Janeiro e, uma vez lá, alugar um carro para rodar cerca de 2h30min até o destino. O que não falta em Cabo Frio são hotéis e pousadas com boa relação custo-benefício e restaurantes gostosos para curtir a vibe local.

Florianópolis

DepositPhotos Praia da Joaquina, Florianopolis

Das badaladas praias Mole e Joaquina até a Lagoinha do Leste, a mais bonita entre as quase cem faixas de areia catalogadas na região, Florianópolis é um dos destinos mais exuberantes do Brasil.

É uma delícia passear por lá e desvendar lugares como Ribeirão da Ilha e Santo Antonio de Lisboa, repletos de bons restaurantes. Isso sem contar os ótimos centros de compras e a ponte Hercílio Luz, um dos maiores pontos turísticos da capital catarinense.

O melhor de tudo é que dá para chegar lá partindo de São Paulo com passagens desde R$ 430. A região conta com hotéis de todos os níveis e a maioria dos passeios é gratuita. Afinal, basta o sol e o mar para se divertir.

Brasília

DepositPhotos Catedral Metropolitana de Brasília

Na Vai de Promo é possível encontrar passagens aéreas de São Paulo para Brasília a partir de R$ 278. A capital também é farta de hotéis com os mais variados preços, o que favorece quem deseja viajar gastando pouco.

Na hora de passear, inclua no roteiro a Catedral de Brasília, o Palácio da Alvorada e a Praça dos Três Poderes, onde foram edificados o Palácio do Planalto (sede do Governo) e o Congresso Nacional.

Lugares para viajar com R$ 5 mil

Com R$ 5 mil, dá para viajar para diversos destinos fantásticos. Veja alguns exemplos:

Maceió

DepositPhotos Praia de Pajuçara, em Maceió

A capital de Alagoas conta com atrações fantásticas, como as praias de Pajuçara e Ponta Verde. Ali, dá para curtir passeios e jangadas, comprar artesanatos e provar frutos do mar fresquíssimos.

De quebra, um roteiro pela região pode incluir passeios pelos litorais sul e norte do estado, com paradas em lugares como a Praia do Gunga e Maragogi. Imperdível.

Partindo de São Paulo, dá para encontrar passagens para Maceió desde R$ 1.407. Confira aqui um roteiro completo pela região.

Salvador

DepositPhotos Vista da Baía de Todos os Santos, em Salvador

Tem música contagiante, tem sincretismo religioso, tem gastronomia com azeite de dendê e tem, acima de tudo, uma vibe maravilhosa. Não há destino como Salvador no Brasil.

As atrações turísticas da capital baiana formam fila. Desde a Cidade Alta, onde fica o famoso Pelourinho, até a Baixa, palco do porto, dá para conhecer o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo e ainda partir para as praias, a exemplo de Porto da Barra e Itapuã.

Na Vai de Promo, há passagens de São Paulo para Salvador a partir de R$ 1.017. Assim, sobra dinheiro para ficar em um bom hotel e conferir os principais pontos turísticos da cidade.

Chapada Diamantina

DepositPhotos Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina

Poucos lugares reúnem tantos cartões-postais exuberantes quanto o Parque Nacional Chapada da Diamantina. A lista vai longe e inclui o Poço Encantado, o Poço Azul, as cachoeiras da Fumaça (a segunda maior do Brasil, com 340 metros de altura) e do Buracão, e os morros do Pai Inácio e do Camelo. Deslumbrante.

O melhor jeito de acessar o parque é voar até Ilhéus. Partindo de São Paulo, dá para encontrar passagens aéreas desde R$ 1.078. A dica é estabelecer Ilhéus mesmo como base, já que há várias opções de hospedagem na região, e montar um roteiro com tours rumo aos destinos naturais dos arredores.

Bonito

DepositPhotos Gruta Azul, em Bonito

Todo mundo fala que Bonito, no Mato Grosso do Sul, é bonito demais, sabe por quê? Porque é mesmo. O lugar é fantástico e conta com atrações como a Gruta do Lago Azul e o Rio da Prata, onde é possível mergulhar em meio a belos peixes.

Para quem gosta de aventura, dá para descer de boia-cross o Rio Famoso, fazer um rapel no Abismo Anhumas e encarar trilhas que levam a cachoeiras como a Boca da Onça e a do Sinhozinho.

Com cerca de R$ 1.400, é possível voar para lá desde São Paulo. A partir daí, dá para curtir diversas atividades, mesmo na baixa temporada, e se hospedar bem na região.

Porto de Galinhas

DepositPhotos Piscina natural em Porto de Galinhas

Cerca de uma hora separam Porto de Galinhas de Recife, onde é possível chegar com voos que partem de São Paulo desde R$ 1.310.

Aí, é hora de curtir as piscinas naturais e praias encantadoras da região. A vila, cheia de charme, concentra hotéis e pousadas com os mais variados perfis, além de lojinhas e restaurantes. E o melhor de tudo é que carros não podem circular no centro. Que delícia.

Lugares para viajar com R$ 7 mil

Com R$ 7 mil dá para planejar uma aventura inesquecível por destinos como:

Buenos Aires

DepositPhotos Casa Rosada, em Buenos Aires

Os brasileiros adoram Buenos Aires e não faltam motivos para isso. No ritmo do tango, a capital argentina traz sempre novidades, seja um novo restaurante em Puerto Madero, seja em uma lojinha no Palermo Soho.

Além de explorar o Centro Histórico, onde fica a Casa Rosada, vale a pena ir ao bairro La Boca, onde fica o tradicional Caminito e o estádio de futebol La Bombonera. E não deixe de fazer comprinhas na feira da Recoleta, aos domingos, sempre um sucesso.

Há passagens aéreas de São Paulo para Buenos Aires desde R$ 1.153. Além disso, você pode aproveitar o site da Vai de Promo para fechar seu seguro viagem, sempre fundamental.

Confira um roteiro com 20 atrações na capital argentina. Aqui também há boas dicas de hotéis em Buenos Aires.

Santiago

DepositPhotos Skyline de Santiago

Com uma mistura fina entre o antigo e o novo, Santiago, espremida entre os Andes e a Cordilheira da Costa, concentra desde destinos boêmios, como os bairros de Bellavista e Lastarria, até sofisticados, a exemplo de Las Condes e Vitacura.

Vale a pena colocar na lista também visitas aos parque do Cerro Santa Lucia e fazer algumas trilhas no San Cristóbal. Com tempo, dá para esticar a viagem pelos arredores e conhecer vinícolas, o Valle Nevado e até seguir rumo a praia.

O melhor de tudo é que há passagens de São Paulo para Santiago a partir de R$ 720. Assim, mesmo somando seguro viagem e passeios, com R$ 7 mil dá para ficar em um ótimo hotel e curtir a capital chilena com estilo.

Montevidéu

DepositPhotos Centro histórico de Montevidéu

Por cerca de R$ 2.000 é possível comprar uma passagem de São Paulo para Montevidéu. Um seguro viagem de quatro dias na América do Sul sai desde R$ 50. E aí, tudo que você precisará fazer é reservar um hotel e curtir as principais atrações da capital uruguaia.

A lista precisa incluir uma andança pelo centro histórico, com passagens por lugares como a Porta da Cidadela, a Praça da Independência, o Teatro Solís e o mercado. Aproveite também para desfrutar dos calçadões que beiram o Rio da Prata.

Cartagena

DepositPhotos Cartagena e sua linda arquitetura colonial

Cercado por muralhas, o centro histórico de Cartagena esbanja romantismo. Não há quem não se apaixone pelas calçadas de pedras, onde carros são proibidos e a luz dos postes reproduz a tonalidade dos antigos lampiões a gás

Há muitos pontos turísticos na cidade colombiana, entre eles o claustro da Catedral de San Pedro Claver, o Palácio da Inquisição, o Forte de San Felipe de Barajas e o Hotel Santa Clara, um dos muitos locais de Cartagena que inspiraram as obras de Gabriel García Márquez.

É possível voar para lá desde São Paulo por R$ 1.755. Dessa forma, dá até para considerar esticar os passeios pelas ilhas caribenhas nos arredores. Vale muito a pena.

Lima e Machu Picchu

DepositPhotos Vista icônica de Machu Picchu, no Peru

Por R$ 1.761 você voa desde São Paulo até Lima, no Peru. Aí, dá para passar alguns dias na capital do país e depois seguir para a mítica Machu Picchu, um dos lugares mais misteriosos do planeta.

O melhor de tudo é que, no meio do caminho, está Cuzco, outro destino peruano belíssimo e que vale a visita. Aproveite para fazer comprinhas nos mercados coloridos da região e provar a ótima gastronomia peruana, uma das melhores do planeta.