Como identificar e evitar golpes e técnicas de trapaças no Blackjack

Da Redação

Do 33Giga



12/07/2023 | 08:55



O Blackjack é um jogo com poucas regras. Por esse motivo, algumas estratégias podem ser consideradas trapaças. Tenha cautela ao jogador, seja responsivo e obedeça às diretrizes do Cassino.

Como identificar esquemas e golpes no Blackjack

É preciso seguir algumas regras ao jogar 21 online. Muitos atos são proibidos em Cassinos, e ao serem identificados, podem garantir ao jogador um banimento permanente sem ressarcimento do dinheiro investido. A própria contagem de cartas não é permitido em Cassinos e se realizada de forma que o gerente da banca identifique, você será convidado a se retirar da mesa. Veja alguns métodos já identificados de trapacear no Blackjack e aprenda a como evita-los.

A contagem de cartas é legal?

O Cassino sério nunca tentará passar golpes nos jogadores, até porque não é necessário. O fato de que a vantagem é da casa já é suficiente para garantir um bom lucro ao final do dia, então não é necessário mais nenhuma tática para aumentar a lucratividade do Cassino. Alguns jogadores se perguntam se a contagem de cartas é permitido, e a resposta é sim, desde que seja feito por você e sem a ajuda de nenhum aparelho eletrônico. Os Cassinos presenciais não permitem celulares ou dispositivos que possam contar cartas. Você nunca estará só, sempre há câmeras apontadas para você lhe vigiando a todo o momento. Se você utilizar algum aplicativo ou dispositivo malicioso, os olhos que tudo vê vão lhe observar e é provável que você seja expulso do Cassino. Se desejar contar cartas, que seja você sozinho, realizando os cálculos na sua mente.

A contagem no Black Jack 21 Online está ficando mais difícil a cada dia que passa. Diversos Cassinos utilizam diversos decks por rodada e há uma máquina que embaralha tudo a cada nova partida. Este ato impede qualquer tipo de contagem, portanto, não se anime. Aprenda a identificar os golpes e se saibar bem ao jogar 21 online.

Como identificar possíveis golpes da casa/Cassino

No ramo de apostas tudo é possível. Por esse motivo, é bom observar se o Cassino em questão não está aplicando golpes em seu jogador. No 21 Black Jack Online jogo não há como a casa roubar, a não ser que o próprio jogo não seja justo e esteja favorecendo somente a plataforma. Quando sentar numa mesa de Blackjack, verifique se o dealer não está nervoso ou faz movimentos que podem gerar desconfiança. Se as cartas do dealer forem sempre boas e as suas sempre ruins, comece a desconfiar. Por ser um jogo de probabilidade, tanto o dealer como você precisam ter os mesmos níveis de sorte, ou seja, tanto a casa como o apostador precisa ganhar em algum determinado período. Observar se as cartas estão marcadas também pode ser uma boa ideia. Alguns casinos agem de má fé identificando cartas com tintas que só são vistas através de uma luz especial. Se precisa de saber mais sobre um jogo enquanto joga, a equipa do Blackjackonline21br preparou uma grande quantidade de informação para o ajudar.

Por que o Blackjack é um jogo quase sem trapaças?

O jogo 21 BlackJack Online foi desenvolvido para ser fácil, prático e bem rápido. Diferente do Poker, não há adversários na partida e o único objetivo é sobressair o dealer. Ao jogar 21 online, você verá que o game não dá tantas brechas para roubos e trapaças. Por esse motivo, é considerado um bom local para iniciar quando se frequenta um Cassino Online ou presencial, de Las Vegas. Você verá o mesmo que o dealer, incluindo as cartas dele, e poderá criar estratégias para aumentar a produtividade. Com apenas a informação da carta virada para cima do crupiê já é possível pensar no próximo passo que será dado. Por exemplo, se a casa tiver um ás virado para cima, as chances da mesma vencer são bem altas. A partir disso, já é possível tomar a decisão de pedir mais uma carta ou parar por ali, caso o jogador enxergue que não há tantas chances de ganhar.

Qual a melhor estratégia para ganhar no Blackjack?

Considera-se como melhor estratégia a boa gestão de banca e consistência na hora de jogar. Esteja com a mente em dia e pratique sempre o autocontrole no momento das partidas. Apegue-se a um valor fixo que será apostado por rodada e não aumente em hipótese alguma. Uma boa gestão de banca é mais do que necessário e garante que o seu dinheiro esteja seguro a todo o momento. Se preferir, jogar Black Jack Online Gratis nas versões de demonstração pode ser uma boa tática para melhorar seu desempenho e testar novas estratégias sem riscos. Chame seus amigos e/ou familiares para jogar! Você precisará apenas de um baralho e garantimos que a diversão será alta. Pratique, jogue e se divirta ao jogar um dos games mais divertidos do mundo: o tão afamado 21!