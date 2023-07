Coreia do Norte lança míssil balístico, dias após protestar por avião dos EUA

12/07/2023 | 08:28



A Coreia do Norte fez nesta terça-feira, 12, o primeiro teste com um míssil balístico de longo alcance em três meses, dias depois de protestar pela suposta violação de seu espaço aéreo por um avião dos EUA.

O míssil foi lançado de Pyongyang, a capital norte-coreana, e caiu em águas entre a Península Coreana e o Japão, segundo avaliações sul-coreanas e japonesas.

O secretário-geral do gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, disse que o míssil voou por 74 minutos, estabelecendo novo recorde para qualquer projétil já lançado pela Coreia do Norte.

Militares da Coreia do Sul classificam o teste de "grave provocação" e apelaram à Coreia do Norte que interrompa os lançamentos de mísseis.

No começo da semana, a Coreia do Norte divulgou uma série de comunicados acusando os EUA de ter usado um avião espião militar para sobrevoar sua exclusiva zona econômica ao leste várias vezes em um único dia. Fonte: Associated Press.