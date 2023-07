Renato Augusto decide, Corinthians supera Universitario e sai em vantagem na Sul-Americana

11/07/2023 | 23:38



Renato Augusto resolve e o Corinthians vence outra vez. Mais uma vez, o camisa 8 do time paulista foi essencial para a vitória da equipe. Nesta terça-feira, o meia saiu do banco no segundo tempo e fez toda a jogada do gol da vitória, marcado por Felipe Augusto, contra o Universitario, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Corinthians vai para o Peru na próxima semana podendo empatar para avançar para as oitavas de final da competição continental. Em caso de derrota por apenas um gol, a definição do classificado na Copa Sul-Americana fica para as penalidades.

Mais uma vez entrando em campo com uma equipe completamente alternativa, o Corinthians iniciou o jogo pressionando. Buscando as jogadas de velocidade, principalmente com Pedro, Biro e Adson, a equipe incomodou a defesa do Universitário mas não obrigou o goleiro Diego Romero a fazer nenhuma defesa.

Na parte final, o Corinthians pareceu perder um pouco de força. Apesar de não sofrer nenhum perigo do time do Peru na parte defensiva, o time paulista seguiu com problemas na efetividade das finalizações e o empate sem gols se arrastou. Já nos minutos finais, a equipe de Vanderlei Luxemburgo perdeu o jovem Pedro, que saiu machucado, e pouco fez até o fim da primeira etapa.

O Universitario não mudou sua postura no segundo tempo. Deixando a bola com o Corinthians, o time do Peru seguiu fechado no campo de defesa e se limitou a marcar e fechar todos os espaços nos primeiros minutos. Aos 27 minutos, Valera foi expulso de campo por entrada violenta em Rafael Ramos e deixou o time paulista com um jogador a mais em campo.

Apesar da vantagem numérica e do incentivo da torcida, que marcou boa presença nas arquibancadas da Neo Química Arena, o Corinthians teve muita dificuldade de encontrar os espaços em campo e pouco criou na parte ofensiva. Já no terço final da partida, Renato Augusto chamou a responsabilidade e definiu o confronto.

Aos 33 minutos, o camisa 8 recebeu na meia esquerda, passou por dois, invadiu a área e quase caindo conseguiu o passe para Felipe Augusto encher o pé e abrir o marcador. Após o primeiro gol, o Corinthians seguiu buscando aumentar a vantagem, mas errou nas finalizações e pouco incomodou o goleiro adversário. Já nos acréscimos, o time peruano teve a chance de empatar o jogo com Quispe, mas Carlos Miguel fez grande defesa para manter o 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 UNIVERSITARIO-PER

CORINTHIANS - Carlos Miguel; Rafael Ramos (Leo Maná), Bruno Méndez, Caetano, Matheus Bidu (Maycon), Giuliano, Matheus Araújo (Renato Augusto), Biro (Biro) e Adson, Pedro (Geovane) e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

UNIVERSITÁRIO - Diego Romero; Corzo, Di Benedetto, Riveros e Andy Polo; Murrugarra (Barco), Ureña, Quispe (Calcaterra), Bolívar; Valera e Urruti. Técnico: Jorge Fossati.

GOL - Felipe Augusto, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Urruti e Ureña.

CARTÃO VERMELHO - Valera.

ÁRBITRO - Jesus Valenzuela.

PÚBLICO - 36.686 pessoas.

RENDA - R$ 1.882.802,60.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.