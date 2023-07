Jundiaí em São Bernardo. O canto do Coral Pio X. Um elo nascido com a ferrovia. E com a vinda da indústria de móveis.

Ademir Medici

“Bebamos deste cálice de alegria que a beleza aflora. Que o fugaz instante prevaleça sobre a volúpia. Bebamos aquele doce êxtase que desperta o amor, o poder do olhar penetrante”.

(Trecho da ópera “La Traviata”, em português “A Mulher Caída”, de Giuseppe Verdi).

Outra ligação importante entre São Bernardo e Jundiaí é o futebol, dos embates das equipes jundiaienses com as do Grande ABC.

Ainda sobre o futebol, o Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol – possui entre seus integrantes um timaço de Jundiaí que se confraterniza com outros, entre os quais o formado por estudiosos do Grande ABC.

Já a música do Coral Pio X incrementa este intercâmbio com São Bernardo – será o mais distante coral a participar, sábado próximo, do 14º Encontro de corais em língua italiana, em São Bernardo.

Polytheama, seu palco maior

Marco Antonio da Silva, o Quico (divulgação)

O Coral Pio X foi fundado em 1964 pelo maestro Mario Comandulli.

Desde sua fundação, dedica-se principalmente ao repertório sacro e erudito, mas, eventualmente, inclui em suas apresentações peças folclóricas e populares.

Participou, ao longo de sua trajetória, de inúmeros eventos pelo país, como encontros de corais em diversas cidades, festival de música de Campos de Jordão, eventos beneficentes, entre outros.

No ano de 1974, levou ao palco do teatro Polytheama, na cidade de Jundiaí, a montagem completa da Ópera La Traviata, e posteriormente, apresentou atos de outras óperas, como Norma, Aida e L’Elisir d’Amore.

Atualmente é regido por Karen Comandulli, filha do maestro Mario Comandulli.

CONVITE PÚBLICO

14º Encontro de Corais em língua italiana.

Quando: sábado, 15 de julho.

Horário: a partir das 16h.

Local: Teatro Lauro Gomes.

Endereço: Rua Helena Hacquey, 171, Rudge Ramos, São Bernardo

MEMÓRIA. Italianidade em Jundiaí

INTERCÂMBIO CULTURAL. Coral Pio X em São Bernardo: na regência, Karen, a filha do fundador Mario Camandulli

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 11 de julho de 1993 – ano 36, edição 8436

MANCHETE – A partir de 1994, a Mercedes-Benz vai transferir a produção do chassi para ônibus da fábrica de Worth, na Alemanha, para São Berardo.

MAUÁ – Vinte das 37 indústrias do polo industrial de Sertãozinho aprovaram a terceirização dos serviços de segurança.

EC São Bernardo

Para hoje, o “glorioso” da Rua Marechal Deodoro, na Villa que lhe dá o nome, realizará um baile de “arromba”. Ritmará as danças o Jazz Amadores da Lira.

Cf. A Gazeta, de São Paulo, em São Bernardo, 26-3-1932.

EM 11 DE JULHO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba) – Seguiu há dias para a capital, um tanto molestado, o distinto moço José Ferreira, empregado do sr. José Maria Rodrigues Quaresma. Desejamos-lhe pronto restabelecimento e breve retorno.

Sociedade União dos Cocheiros mantinha a greve da categoria em São Paulo.

Lei de 1894 determinava que os cocheiros andassem com os seus veículos “a trote” pelo centro da cidade; cocheiros reivindicavam que pudessem transitar “a passo”, daí a paralisação.

1953 - Instalado o Congresso dos Municípios Paulistas em Santo André.

Realizava-se o quarto Congresso das Municipalidades de São Paulo. Fioravante Zampol foi eleito presidente do congresso. Cento e vinte delegados presentes.

1963 - Fundada a Sociedade Amigos de Vila Sá, no II Subdistrito de Utinga, em Santo André.

1973 – Boeing da Varig cai a quatro quilômetros do Aeroporto de Orly, na França. Fazia o voo entre São Paulo e Paris, com 117 pessoas a bordo. Entre os passageiros que morreram estava o cantor Agostinho dos Santos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Andradina. Elevado a município em 1939, quando se separa de Valparaíso. O nome homenageia o fundador da cidade, Antonio Joaquim de Moura Andrade.

11 de julho marca também o aniversário de Brejo e Turiaçu (MA), Mendes (RJ), Missão Velha (CE), Piatã (BA) e Santa Maria do Oeste (PR).

HOJE

Dia Mundial da População

Dia do Mestre de Banda

São Bento ou São Benedeto

11 de julho

(Itália: Úmbria 480 – Montecassino 547).

Fundou o célebre mosteiro do Monte Cassino. Escreveu a famosa Regra beneditina, cuja síntese é “orar e trabalhar, contemplar e agir”.

Grande ABC deve aos beneditinos de São Paulo os nomes das cidades de São Bernardo e São Caetano. Os nomes foram dados às fazendas dos religiosos aqui na região na primeira metade do século XVIII.

