Prefeitura de Ribeirão estabelece extenso calendário de eventos até 2024

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/07/2023 | 09:00



A Prefeitura de Ribeirão Pires divulga hoje o calendário de eventos 2023-2024. O Festival do Chocolate, que começa dia 28, dá início a uma série de atrações ao longo do ano na cidade.

Entre os destaques estão a ChocoRun (dia 13 de agosto), a 24ª Volta Ciclística do Grande ABC (em setembro), a Festa Italiana (em outubro), a Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires, também em outubro), a 1ª Feira Vegana da região (novembro), o Festival do Cambuci (dezembro), a Entoada Nordestina (março-2024) e a Festa de Nossa Senhora do Pilar (abril-2024).

“É a grande a retomada de um calendário festivo da cidade, com muita força. Vamos chegar a 50 semanas de eventos, quase 150 dias de atividades culturais, vai ser bem intenso. Ribeirão Pires se notabilizou por ser uma cidade turística, com pilar no turismo de esporte e no turismo cultural. Vamos aproveitar essa vertente que a cidade adquiriu para movimentar cada vez mais nosso município”, comentou o prefeito Guto Volpi (PL).