Gavinelli, Reple e Marcelo são nomes à sucessão de Morando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/07/2023 | 07:00



A pouco mais de um ano para a realização das eleições municipais, se afunilou em três nomes o processo de escolha do nome que tentará manter o grupo do prefeito Orlando Morando (PSDB) à frente da Prefeitura de São Bernardo.

O Diário apurou que, nesta ordem, os nomes preferidos de Morando são o secretário de Finanças, José Luiz Gavinelli, o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, e o deputado federal Marcelo Lima (PSB).

Gavinelli é quadro de estrita confiança de Morando. Homem-forte das finanças do Paço desde o início da gestão tucana, em 1º de janeiro de 2017, Gavinelli conta com bom trânsito junto ao secretariado e à boa parte do setor técnico da administração, porém, é figura completamente desconhecida do eleitorado são-bernardense. Gavinelli foi integrante das gestões de Mauricio Soares e William Dib antes de ser resgatado, por Morando, para compor o time.

Ex-gestor do Hospital Estadual Mário Covas, Reple foi anunciado com status de estrela por Morando para comandar a Secretaria de Saúde da cidade. E, no primeiro mandato, colocou à prova todo seu conhecimento técnico à frente da pasta. Por isso, potencializou seu nome para a sucessão.

Entretanto, no segundo mandato, em especial pós-pandemia e com a saída dos tucanos João Doria e Rodrigo Garcia do comando do Palácio dos Bandeirantes, tem se escancarada a má administração de Reple no setor. Apesar de contar com orçamento de R$ 1,2 bilhão neste ano, a Secretaria de Saúde enfrenta graves problemas financeiros, com obras paradas, falhas no atendimento e até dívidas milionárias com fornecedores. Toda a crise na área tem colocado em xeque a viabilidade de Reple como candidato à sucessão de Morando.

Em último na escala de preferência do prefeito está o deputado Marcelo Lima. Ex-vice-prefeito de Morando, Marcelo se elegeu deputado no ano passado, mas é visto com desconfiança pelo núcleo duro do Paço. Além disso, a alta rejeição nas classes média e alta de São Bernardo pesam contra ele.