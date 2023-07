Com Timothée Chalamet, 'Wonka' ganha primeiro trailer

11/07/2023 | 19:43



Wonka, filme sobre o personagem Willy Wonka de A Fantástica Fábrica de Chocolates, ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira, 11. O longa, estrelado por Timothée Chalamet, ator de Duna e Me Chame Pelo Seu Nome, deve ir para as telonas em 14 de dezembro deste ano.

Dirigido por Paul King, de As aventuras de Paddington 1 e 2, e com roteiro de Simon Farnaby, Wonka contará a juventude do excêntrico Willy Wonka, dono da fábrica de chocolates do escritor Roald Dahl, que já foi vivenciado por Gene Wilder, em 1971, e Johnny Depp, em 2005.

O trailer ressalta a magia criada por Wonka e faz referências à primeira versão do filme (1971), como o Oompa Loompa de pele alaranjada e cabelos verdes. Segundo a descrição do filme no perfil da Warner Bros. no YouTube, o filme será um "espetáculo irresistível, pulsante e inventivo".

Além de Timothée, atores como Hugh Grant, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson e Olivia Colman também estarão no filme.