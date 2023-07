Caixa d?água desaba e atinge prédio de apartamentos em Birigui; imóvel é evacuado

11/07/2023 | 19:38



A estrutura de uma caixa dágua com capacidade para 100 mil litros tombou sobre o prédio de um condomínio, nesta terça-feira, em Birigui, interior de São Paulo. O reservatório passava por manutenção e houve vazamento de água que estava armazenada no sistema. Apesar do susto, as pessoas que estavam no apartamento mais atingido não sofreram ferimentos. Uma idosa passou mal precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada do imóvel.

Conforme informações de moradores do condomínio, uma empresa contratada fazia a manutenção da caixa dágua, quando a estrutura metálica, por motivos que ainda serão apurados, se dobrou ao meio. O reservatório atingiu o prédio vizinho, causando danos no apartamento superior. O prédio tem três andares e todos os moradores foram retirados do imóvel por segurança.

O local foi isolado e passou por perícia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o laudo será encaminhado à Polícia Civil para eventual apuração da causa dos danos. A Defesa Civil chegou a ser acionada para avaliar a estrutura. Sem suporte da caixa dágua, o condomínio estava sendo abastecido por caminhões-pipa.

A reportagem entrou em contato com o condomínio e ainda aguarda retorno. Também procurada, a prefeitura de Birigui ainda não respondeu.