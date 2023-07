Prefeitura de Mauá lança novo processo seletivo para contratação de médicos

Da Redação



11/07/2023 | 19:30



A Prefeitura de Mauá está focada em aprimorar e fortalecer a área da saúde. A partir desta quarta-feira (12/07), estão abertas as inscrições para o 14º processo seletivo da atual gestão, que visa contratar médicos para atuarem na rede pública da cidade.

No total, serão preenchidas quatro vagas, além da formação de cadastro reserva, para as seguintes especialidades: pediatra plantonista em urgência e emergência (01 vaga), psiquiatra (01 vaga), ginecologista de alto risco (01 vaga) e neurologista (01 vaga).

Os interessados devem se inscrever entre os dias 12 de julho e 07 de agosto através do link: https://processoseletivo.maua.sp.gov.br. Todas as informações adicionais sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no mesmo endereço. As contratações serão realizadas por tempo determinado, com duração de até 12 meses.