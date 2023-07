Profissionais da Educação em Diadema podem receber vacina contra meningite

Da Redação



11/07/2023 | 19:23



A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema anunciou uma medida temporária que permite que profissionais da Educação, que estão em contato direto com crianças em sala de aula, recebam a vacina meningocócica C. A orientação abrange profissionais das redes municipal, estadual e particular e estará em vigor até o dia 31 de julho.

A vacina está disponível em todas as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de segunda a sexta-feira. Para receber a imunização, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e um comprovante de atuação em uma unidade de ensino.

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal e a meningite meningocócica é uma das formas mais graves e letais da doença. Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, vômitos, rigidez na nuca, dor nas articulações, sensibilidade à luz e, em alguns casos, manchas roxas na pele. Em caso de suspeita de meningite, é importante procurar atendimento médico imediato.

"A vacinação é uma das principais ferramentas de prevenção e tem sido eficaz no controle da meningite e outras doenças. É importante que todos fiquem atentos ao calendário de vacinação e busquem as unidades de saúde para manter suas vacinas em dia", alertou Shirley Felix Cezario de Melo, coordenadora do Programa Municipal de Imunização.

Vacinação contra meningite para adolescentes

A vacina meningocócica C é oferecida regularmente a crianças menores de um ano, com a primeira dose aos três meses, a segunda aos cinco meses e um reforço aos 12 meses. Além disso, crianças de até 10 anos que perderam a oportunidade de receber a dose recomendada e profissionais da saúde também podem receber a vacina.

A vacina meningocócica ACWY, que é uma dose única, está disponível na rede de saúde para adolescentes de 11 e 12 anos. Até o dia 31 de dezembro deste ano, também está disponível para adolescentes entre 13 e 14 anos que ainda não foram vacinados contra a meningite e estão com o esquema de vacinação atrasado. Mais informações estão disponíveis em: https://portal.diadema.sp.gov.br/vacina-contra-meningite-para-adolescentes-esta-disponivel-na-rede-municipal-de-diadema/.

Vacinas de rotina

Além da vacina contra a meningite, a SMS destaca que as 20 Unidades Básicas de Saúde oferecem todas as outras vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização. No total, são 21 vacinas gratuitas disponíveis diariamente para a população.

Cada vacina é destinada a um grupo específico. Por exemplo, a campanha de vacinação contra a influenza continua até o dia 31 de julho, para todas as pessoas com mais de seis meses de idade.

Para conhecer o cronograma completo de vacinação para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes disponíveis no SUS, acesse o site da Saúde e vá para o menu Vacinas: https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.