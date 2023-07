Escola de Ouro Andreense oferece Oficinas de Férias com foco em gastronomia para crianças

Da Redação



11/07/2023 | 19:20



As crianças de Santo André terão a oportunidade de participar das Oficinas de Férias promovidas pela Escola de Ouro Andreense, vinculada ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André, durante todo o mês de julho.

As atividades acontecerão na sede do Fundo Social, localizada na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), na Avenida dos Estados, 2.195, no bairro Santa Teresinha. Além disso, serão realizadas aulas na Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) Parque Tangará - Parque Escola, localizada na Rua Anacleto Popote, 46, na Vila Valparaíso.

Crianças de 6 a 12 anos, residentes em Santo André e acompanhadas por um familiar ou responsável, terão a oportunidade de participar gratuitamente das Oficinas de Férias da Escola de Ouro. Sob a orientação de professores capacitados, que já certificaram mais de 50 mil pessoas desde 2017, as crianças aprenderão a preparar receitas e receberão um certificado de conclusão do curso ao final.

"A ideia é proporcionar essa experiência para as crianças, juntamente com seus pais, para que possam ter contato com a gastronomia, aprender receitas deliciosas e replicá-las em família posteriormente", afirma Ana Cláudia de Fabris, presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade.

Serão realizadas três semanas de Oficinas de Férias na Craisa e uma semana na Emea Parque Tangará. As informações e inscrições podem ser encontradas no site www.escoladeouro.com.br.