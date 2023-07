Prefeitura de Diadema lança licitação para construção da UPA Centro

Da Redação



11/07/2023 | 19:16



A Prefeitura de Diadema divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (10) o aviso de licitação para empresas interessadas em participar da Concorrência Pública nº 12/2023, que visa realizar obras de reforma no Pronto Socorro Central para a implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro.

O objetivo é promover uma reforma completa na estrutura existente. As obras incluem a reestruturação dos espaços internos, a adequação das instalações elétricas e hidráulicas, a melhoria da acessibilidade e segurança, além da implantação de equipamentos e mobiliário adequados ao funcionamento da UPA. "A UPA Centro faz parte da reestruturação da rede de Urgência, Emergência e Hospitalar que estamos implementando em Diadema e será a primeira das três UPAs que teremos na cidade. Além disso, concluiremos a reforma do Hospital Municipal e teremos um novo hospital público", afirmou o secretário municipal de saúde, José Antônio da Silva.

A reforma tem como objetivo atender às normas técnicas e sanitárias vigentes, bem como às necessidades da população local. O planejamento da obra deve levar em consideração que o serviço não pode ser interrompido durante o processo, a fim de garantir o atendimento contínuo à população.

O valor estimado para a execução da reforma é de R$ 5.782.500,70, e o prazo de conclusão é de seis meses, a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, emitida pela Secretaria de Obras, responsável pela fiscalização. Os recursos financeiros para cobrir as despesas da contratação são provenientes do Tesouro Municipal. O edital e seus anexos estarão disponíveis no site https://portal.diadema.sp.gov.br/ (Compras Públicas / Consulta de Editais e Atas) ou poderão ser retirados pessoalmente até 15 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, na Secretaria de Obras, localizada na Avenida Dr. Ulysses Guimarães, nº 3.269 - Vila Nogueira, mediante a apresentação de um DVD-R (gravável) para a cópia do arquivo. Para obter mais informações sobre a Concorrência Pública, é possível entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 17h, no endereço mencionado ou pelos telefones: (11) 4072-9227 e 9226, ou por e-mail em licitacao.obras@diadema.sp.gov.br.

UPA

A UPA Centro seguirá os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e atenderá casos de urgência e emergência. A previsão é inaugurar a unidade no primeiro semestre de 2024. A estrutura da UPA contará com equipamentos de raio-X, eletrocardiograma, laboratório de exames e leitos de observação para atender casos de pressão alta, dor no peito, infartos, derrames, dor abdominal, sangramentos, dificuldade respiratória, febre alta, traumas, acidentes, parada respiratória, ferimentos, cortes e choques elétricos.

De acordo com o Ministério da Saúde, as UPAs têm uma taxa de resolutividade de 97% e, quando necessário, encaminham os pacientes para hospitais de referência.

Para obter mais informações sobre as três novas UPAs que serão implantadas até 2024 em Diadema, acesse: https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-vai-ganhar-tres-upas/.