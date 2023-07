Prefeitura de Ribeirão debate instalação de empreendimento logístico no bairro Serrinha

Da Redação



A Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu na noite de segunda-feira, dia 10, uma Audiência Pública para debater a implantação do empreendimento logístico da empresa GLP no bairro Serrinha. O objetivo do encontro, realizado no auditório Roberto Bottacin Moreira da Câmara Municipal, foi discutir os requisitos técnicos de licenciamento ambiental do projeto, que será avaliado em nível estadual.

A Audiência Pública teve como propósito principal incentivar a participação da população nas decisões que impactam diretamente a cidade. A Prefeitura reconhece a importância de envolver os cidadãos nas discussões relacionadas a projetos de grande relevância para a comunidade, assegurando transparência e abertura no processo decisório.

A sessão teve início com a apresentação da empresa GLP, que explicou seu plano de instalação e as medidas de segurança adotadas para minimizar riscos e preservar o meio ambiente. Em seguida, foi aberto espaço para perguntas e esclarecimentos, permitindo que os moradores, membros da imprensa e parlamentares expressassem suas dúvidas e preocupações sobre o empreendimento. Essa interação promoveu um diálogo construtivo entre os diversos envolvidos, facilitando a troca de informações, uma etapa crucial para o processo decisório.

A secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Andreza Araújo, ressaltou a importância da participação popular nas decisões do Poder Público. Durante seu discurso, ela enfatizou que a população é a principal interessada no desenvolvimento do município e deve ter voz ativa nas discussões que envolvem a preservação do meio ambiente e o crescimento sustentável.

"É essencial que os cidadãos se envolvam e participem ativamente das discussões sobre projetos que impactam a cidade. A Audiência Pública é um espaço democrático que possibilita a expressão de opiniões, o esclarecimento de dúvidas e contribuições para a tomada de decisões. A participação popular fortalece a gestão pública e contribui para o desenvolvimento equilibrado de nossa comunidade", afirmou a secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano.