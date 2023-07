Bolsas de NY fecham em alta, à véspera do CPI dos EUA; 3M, Salesforce e Boeing apoiam Dow Jones

11/07/2023 | 17:35



As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, dia de agenda esvaziada, com o mercado se posicionando para a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, a ser divulgado amanhã, 12.

No fim da tarde em Nova York, o índice Dow Jones fechou com avanço de 0,93%, a 34.261,42 pontos; o S&P 500 ganhou 0,67%, a 4.439,26 pontos; e o Nasdaq, 0,55% a 13.760,70.

As bolsas abriram mistas, com o Nasdaq em baixa, mas os três principais índices ganharam força ao longo dia e terminaram no azul. Os investidores estão na expectativa para o dado de junho do CPI, que o Projeções Broadcast estima que mostrará desaceleração da inflação a 3,1% e do núcleo a 5,0% na leitura anual no mês passado.

O setor com o melhor desempenho entre os 11 do S&P 500 foi o de energia, que avançou 2,2%. As petroleiras americanas Chevron e ExxonMobil subiram 1,85% e 1,22%, respectivamente, em meio à valorização do preço do petróleo.

Também em destaque, as ações da produtora de games Activision Blizzard, responsável pela franquia de jogos de tiro Call of Duty, saltaram 10,02% após decisão judicial americana dar aval para sua aquisição pela Microsoft por US$ 75 bilhões. Os papéis da Microsoft fecharam com ganho de 0,19%, depois de caírem à tarde, em meio à notícia de demissão em massa de mais de 270 funcionários, reportada pela GeekWire.

Em destaque entre os componentes do Dow Jones, 3M saltou quase 5%, após o Bank of America elevar para "neutra" a recomendação do papel. Salesforce subiu 3,93%, depois de ter aumentado preços pela primeira vez em sete anos. Já Boeing ganhou 2,55%, de olho em números de entegras de aeronaves que superaram expectativas do mercado.

Entre big techs, o papel da Amazon teve avanço de 1,30% no seu Prime Day, dia de ofertas exclusivas para membros Prime. A Meta continua ampliando ganhos na esteira do lançamento da rede social Threads, com alta de 1,42%.

A Capital Economics disse que o rali impulsionado pelo entusiasmo acerca de inteligência artificial (IA) parece ter arrefecido um pouco, e deverá continuar nesse movimento caso se confirmem suas previsões de que o crescimento econômico passará por dificuldades mais à frente no ano. A empolgação deverá retomar em algum momento de 2024 e apoiar ainda mais o S&P 500, acrescentou a consultoria.