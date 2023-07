Tom Holland relata luta contra alcoolismo: 'Tudo que conseguia pensar era beber'

11/07/2023 | 17:26



Tom Holland fez um desabafo sobre alcoolismo nesta segunda-feira, 10. Em entrevista ao podcast On Purpose, o ator revelou que percebeu que tinha vício em álcool em janeiro de 2022.

Tudo começou quando, no início do ano passado, Tom decidiu passar um mês sem beber e se assustou ao notar que: "tudo o que eu conseguia pensar era beber, eu acordava pensando nisso".

Então, ele refletiu: "Talvez eu tenha um pouco de problema com álcool. Eu decidi me punir e disse: eu vou fazer isso em fevereiro também". Posteriormente, o artista decidiu seguir sóbrio por seis meses.

"Eu senti que não poderia ser social. Senti que não poderia ir ao pub, tomar um refrigerante de limão. Não pude sair para jantar. Eu estava realmente lutando e comecei a me preocupar que talvez tivesse um problema com álcool", afirmou.

Depois dos seis meses, ele revelou que se sentiu "mais feliz do que nunca" e listou os benefícios da decisão: "Eu poderia dormir melhor. Eu poderia lidar melhor com os problemas ? As coisas que dariam errado no set, que normalmente me irritariam, eu poderia seguir meu passo. Eu tinha uma clareza mental tão melhor. Eu me senti mais saudável, mais apto".

Ao final, o ator ainda inspirou sua mãe a ficar sóbria. "Ela está adorando, e tem sido incrível", disse.